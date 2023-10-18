Справу одеського військкома Борисова можуть закрити

Військком Борисов у суді. Фото: Суспільне

Скандальний одеський військком Євген Борисов може вийти на свободу через непродовження арешту. Про це свідчить непублічність справи та увага до інших гучних корупційних скандалів у армії.

Про це повідомляють ЗМІ.

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Зазначимо, що знаходитися під вартою Борисов буде до 22 жовтня 2023 року, якщо ДБР та Спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіону не введуть клопотання на продовження арешту. Проте кінцевий термін його подачі — завтра.

Під контролем президента

За інформацією ЗМІ, справа Борисова знаходиться на особистому контролі Президента України та Генерального прокурора України.

Що відомо про справу Борисова

ДБР зібрало значний обсяг доказових матеріалів під час досудового процесу, а також залучалась інформація зі ЗМІ, матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також зафіксувало незаконне збагачення колишнього військкома на понад 188 мільйонів гривень.

Журналістські розслідування виявили, що мати підозрюваного стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 мільйони євро та придбала автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 мільйони гривень.

До цього ж виявилося, що теща колишнього військкома має коштовний автопарк, включаючи Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG та Toyota Land Cruiser, не маючи законних доходів для таких витрат.

Нагадаємо, раніше ми писали, що деталі кримінальної справи щодо колишнього одеського військкома вирішили не афішувати та приховати від суспільства. Правоохоронці не будуть повідомляти ЗМІ про перебіг засідань та про обрані запобіжні заходи.