Верховный суд снова рассмотрит дело по ЖК Sea View на Гагаринском плато

ЖК Sea View в Одессе. Фото: ЛУН

Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу Департамента земельных ресурсов Одесского горсовета по делу о строительстве ЖК Sea View на Гагаринском плато, 4. Решение предусматривает повторное рассмотрение дела в Хозяйственном суде Одесской области.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Верховного суда.

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Отметим, что Департамент земельных ресурсов требовал сноса жилого комплекса и возвращения земельного участка городу, заявляя, что застройщик нарушил условия аренды земли. Верховный суд принял решение повторно рассмотреть дело в Хозяйственном суде Одесской области.

Что известно о ЖК Sea View

Строительство ЖК Sea View началось в 2018 году по заказу частного предприятия "Дофин", получившего землю в аренду для обслуживания Дома приемов Одесского горсовета. Однако вместо этого на территории были снесены здания и деревья, а на их месте начали возводить четыре 25-этажных дома. Важно отметить, что ЖК Sea View фигурирует в деле НАБУ и САП против мэра Одессы Геннадия Труханова и ряда топ-чиновников, подозреваемых в незаконных земельных сделках.

Напомним, жители улицы Кустанайской неоднократно обращались в мэрию. Люди жалуются, что их дома подтапливают канализационные стоки.

Также в Одессе начали работы по консервации дома на улице Софиевская, 6, который этим летом пережил два разрушительных пожара. Сейчас в здании устанавливают временную крышу.