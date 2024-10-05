Верховний суд знову розгляне справу щодо ЖК Sea View на Гагарінському плато

ЖК Sea View в Одесі. Фото: ЛУН

Верховний суд частково задовольнив касаційну скаргу Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради у справі про будівництво ЖК Sea View на Гагарінському плато, 4. Рішення передбачає повторний розгляд справи в Господарському суді Одеської області.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з вироку Верховного суду.

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Зазначимо, що Департамент земельних ресурсів вимагав знесення житлового комплексу і повернення земельної ділянки місту, заявляючи, що забудовник порушив умови оренди землі. Верховний суд постановив повторно розглянути справу в Господарському суді Одеської області.

Що відомо про ЖК Sea View

Будівництво ЖК Sea View розпочалося у 2018 році на замовлення приватного підприємства "Дофін", яке отримало землю в оренду для обслуговування Будинку прийомів Одеської міськради. Однак замість цього на території було знесено будівлі та дерева, а на їхньому місці почали зводити чотири 25-поверхові будинки. Важливо зазначити, що ЖК Sea View фігурує у справі НАБУ та САП проти мера Одеси Геннадія Труханова та низки топчиновників, яких підозрюють у незаконних земельних оборудках.

Нагадаємо, мешканці вулиці Кустанайської неодноразово зверталися до мерії. Люди скаржаться, що їхні домівки підтоплюють каналізаційні стоки.

Також в Одесі почали роботи з консервації будинку на вулиці Софіївська, 6, який цього літа пережив дві руйнівні пожежі. Зараз у будівлі встановлюють тимчасовий дах.