Какая погода будет в Одессе 8 октября

Пожелтевшие листья на дереве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе завтра, 8 октября, будет прохладной, но без осадков. Несмотря на легкое волнение моря, сильных порывов ветра не прогнозируется.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 8 октября

Облачно.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью и днем +11...+21 °С.

Погода в Одесской области 8 октября

Облачно.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью и днем +9...+23 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, в центре Одессы прекратили строительство у дома с одной стеной.

Также ночью в Одессе коммунальщики преодолевали последствия ненастья.