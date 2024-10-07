Настоящая осень — какая погода будет в Одессе 8 октября
7 октября 2024 16:45
Пожелтевшие листья на дереве. Фото: Новини.LIVE
Погода в Одессе завтра, 8 октября, будет прохладной, но без осадков. Несмотря на легкое волнение моря, сильных порывов ветра не прогнозируется.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Погода в Одессе 8 октября
- Облачно.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью и днем +11...+21 °С.
Погода в Одесской области 8 октября
- Облачно.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью и днем +9...+23 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, в центре Одессы прекратили строительство у дома с одной стеной.
Также ночью в Одессе коммунальщики преодолевали последствия ненастья.
Читайте Новини.LIVE!