В Одесі знову потоп — подробиці, фото

Вулиці пішли під воду — Одесу знову затопило, фото
Потужна злива, яка накрила Одесу у неділю, 6 жовтня, вчергове перетворила вулицю Балківську на ріку. Комунальному підприємству "Міські дороги" довелося задіяти 25 одиниць техніки для ліквідації наслідків негоди.
Про це повідомили у департаменті міського господарства Одеської міськради.
Потоп в Одесі
Аварійні бригади у складі 96 людей чергували всю ніч.
Працівники підприємства виконували роботи з очищення дощоприймачів вулицями міста. На найбільш проблемних ділянках на вулиці Балківській роботи тривають і вранці.
Нагадаємо, за словами синоптиків, 6-7 жовтня на Одесу насунувся циклон, за два дні може випасти 50-100% місячної норм опадів.
Чому затоплює Балківську
Зазначимо, що під час сильних злив вулиця Балківська регулярно перетворюється на ріку. Це пов'язано з розташуванням вулиці, збудованої свого часу на дні балки (звідси її назва), а також проблемним станом зливової каналізації.
Нагадаємо, Одеський зоопарк чекають масштабні оновлення.
Також на Одещині зорали понад 200 гектарів прибережних смуг.
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