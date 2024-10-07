В Одесі знову потоп — подробиці, фото

Комунальник розчищає злив. Фото: Одеська мерія

Потужна злива, яка накрила Одесу у неділю, 6 жовтня, вчергове перетворила вулицю Балківську на ріку. Комунальному підприємству "Міські дороги" довелося задіяти 25 одиниць техніки для ліквідації наслідків негоди.

Про це повідомили у департаменті міського господарства Одеської міськради.

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Комунальник розчищає злив. Фото: Одеська мерія

Працівники підприємства виконували роботи з очищення дощоприймачів вулицями міста. На найбільш проблемних ділянках на вулиці Балківській роботи тривають і вранці.

Комунальники розчищають злив. Фото: Одеська мерія

Нагадаємо, за словами синоптиків, 6-7 жовтня на Одесу насунувся циклон, за два дні може випасти 50-100% місячної норм опадів.

Комунальник розчищає злив. Фото: Одеська мерія

Чому затоплює Балківську

Зазначимо, що під час сильних злив вулиця Балківська регулярно перетворюється на ріку. Це пов'язано з розташуванням вулиці, збудованої свого часу на дні балки (звідси її назва), а також проблемним станом зливової каналізації.

Нагадаємо, Одеський зоопарк чекають масштабні оновлення.

Також на Одещині зорали понад 200 гектарів прибережних смуг.