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На Одещині зорали понад 200 гектарів прибережних смуг — фото

6 жовтня 2024 13:13
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
У парку "Тузлівські лимани" виявили незаконно розорані прибережні захисні смуги
Зорані землі в заповіднику. Фото: Нацпарк "Тузлівські лимани"
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Під час інвентаризації земельних ділянок на території національного природного парку "Тузлівські лимани" виявлено розорені прибережні захисні смуги загальною площею понад 200 га. Порушення зафіксовані на території Дивізійської та Тузлівської громад.

Про це повідомила провідний інженер з охорони природних екосистем Олена Власенко.

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Допис Олени Власенко на сторінці нацпарку. Фото: скриншот

На Одещині зорали землі нацпарку

За її словами, спеціалісти завершили перевірку прибережних захисних смуг лиманів Алібей, Карачаус та Хаджидер. Під час інспекції були додатково обстежені ділянки лиману Шагани, розташовані поблизу села Кочкувате. За результатами контрольних вимірів було виявлено 25 розорених прибережних захисних смуг загальною площею 202,3420 га, що належать до території Дивізійської та Тузлівської територіальних громад.

На Одещині зорали понад 200 гектарів прибережних смуг — фото - фото 2
Зорана земля в нацпарку. Фото: Нацпарк "Тузлівські лимани"
На Одещині зорали понад 200 гектарів прибережних смуг — фото - фото 3
Прибережна захисна смуга в нацпарку. Фото: Нацпарк "Тузлівські лимани"

Реакція нацпарку

Парк надіслав заяву про правопорушення, а також узагальнені результати проведених робіт, до Управління стратегічних розслідувань Національної поліції в Одеській області. Крім того, про порушення було повідомлено Одеську обласну державну адміністрацію, яка відповідає за контроль за використанням і охороною земель, зокрема земель природно-заповідного фонду.

На Одещині зорали понад 200 гектарів прибережних смуг — фото - фото 4
Пристрій для вимірювання землі. Фото: Нацпарк "Тузлівські лимани"

Яке покарання за виорювання прибережних захисних смуг

Спеціалісти парку наголошують, що розорювання прибережних захисних смуг є грубим порушенням законодавства, яке передбачає кримінальну відповідальність. Умисне знищення або пошкодження територій, що перебувають під охороною держави, карається штрафом від 17 тис. грн до 51 тис. грн або позбавленням волі на строк до трьох років. Окрім штрафу, порушники також повинні компенсувати завдані збитки, які можуть сягати мільярдів гривень.

Нагадаємо, у Тарутинський степ на Одещині випустили нову групу бабаків. Також екологи попереджають про небезпечні явища у Чорному морі. 

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