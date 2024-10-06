У парку "Тузлівські лимани" виявили незаконно розорані прибережні захисні смуги

На Одещині зорали понад 200 гектарів прибережних смуг — фото
Під час інвентаризації земельних ділянок на території національного природного парку "Тузлівські лимани" виявлено розорені прибережні захисні смуги загальною площею понад 200 га. Порушення зафіксовані на території Дивізійської та Тузлівської громад.
Про це повідомила провідний інженер з охорони природних екосистем Олена Власенко.
На Одещині зорали землі нацпарку
За її словами, спеціалісти завершили перевірку прибережних захисних смуг лиманів Алібей, Карачаус та Хаджидер. Під час інспекції були додатково обстежені ділянки лиману Шагани, розташовані поблизу села Кочкувате. За результатами контрольних вимірів було виявлено 25 розорених прибережних захисних смуг загальною площею 202,3420 га, що належать до території Дивізійської та Тузлівської територіальних громад.
Реакція нацпарку
Парк надіслав заяву про правопорушення, а також узагальнені результати проведених робіт, до Управління стратегічних розслідувань Національної поліції в Одеській області. Крім того, про порушення було повідомлено Одеську обласну державну адміністрацію, яка відповідає за контроль за використанням і охороною земель, зокрема земель природно-заповідного фонду.
Яке покарання за виорювання прибережних захисних смуг
Спеціалісти парку наголошують, що розорювання прибережних захисних смуг є грубим порушенням законодавства, яке передбачає кримінальну відповідальність. Умисне знищення або пошкодження територій, що перебувають під охороною держави, карається штрафом від 17 тис. грн до 51 тис. грн або позбавленням волі на строк до трьох років. Окрім штрафу, порушники також повинні компенсувати завдані збитки, які можуть сягати мільярдів гривень.
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