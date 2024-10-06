В парке "Тузловские лиманы" обнаружили незаконно распаханные прибрежные защитные полосы

Вспаханные земли в заповеднике. Фото: Нацпарк "Тузловские лиманы"

Во время инвентаризации земельных участков на территории национального природного парка "Тузловские лиманы" обнаружены вспаханные прибрежные защитные полосы общей площадью более 200 га. Нарушения зафиксированы на территории Дивизийской и Тузловской громад.

Об этом сообщила ведущий инженер по охране природных экосистем Елена Власенко.

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Сообщение Елены Власенко на странице нацпарка. Фото: скриншот

В Одесской области вспахали земли нацпарка

По ее словам, специалисты завершили проверку прибрежных защитных полос лиманов Алибей, Карачаус и Хаджидер. В ходе инспекции были дополнительно обследованы участки лимана Шаганы, расположенные вблизи села Кочкуватое. По результатам контрольных измерений было обнаружено 25 вспаханных прибрежных защитных полос общей площадью 202,3420 га, принадлежащих территории Дивизийской и Тузловской территориальных громад.

Вспаханная земля в нацпарке. Фото: Нацпарк "Тузловские лиманы"

Прибрежный защитная полоса в нацпарке. Фото: Нацпарк "Тузловские лиманы"

Реакция нацпарка

Парк направил заявление о правонарушениях, а также обобщенные результаты проведенных работ, в Управление стратегических расследований Национальной полиции в Одесской области. Кроме того, о нарушении была уведомлена Одесская областная государственная администрация, которая отвечает за контроль за использованием и охраной земель, в частности земель природно-заповедного фонда.

Устройство для измерения земли. Фото: Нацпарк "Тузловские лиманы"

Какое наказание за вспахивание прибрежных защитных полос

Специалисты парка отмечают, что вспахивание прибрежных защитных полос является грубым нарушением законодательства, предусматривающего уголовную ответственность. Умышленное уничтожение или повреждение находящихся под охраной государства территорий карается штрафом от 17 тыс. до 51 тыс. грн или лишением свободы на срок до трех лет. Кроме штрафа, нарушители также должны компенсировать нанесенный ущерб, который может достигать миллиардов гривен.

Напомним, в Тарутинскую степь на Одесчине выпустили новую группу сурков. Также экологи предупреждают об опасных явлениях в Черном море.