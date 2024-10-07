В Одессе снова потоп — подробности, фото

Коммунальщик расчищает слив. Фото: Одесская мэрия

Мощный ливень, накрывший Одессу в воскресенье, 6 октября, в очередной раз превратил улицу Балковскую в реку. Коммунальному предприятию "Городские дороги" пришлось задействовать 25 единиц техники для ликвидации последствий непогоды.

Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства Одесского горсовета.

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Коммунальщик расчищает слив. Фото: Одесская мэрия

Работники предприятия выполняли работы по очистке дождеприемников по улицам городов. На наиболее проблемных участках по улице Балковской работы продолжаются и утром.

Коммунальщики расчищают слив. Фото: Одесская мэрия

Напомним, по словам синоптиков, 6-7 октября в Одессу надвинулся циклон, за два дня может выпасть 50-100% месячной норм осадков.

Коммунальщик расчищает слив. Фото: Одесская мэрия

Почему затапливает Балковскую

Отметим, что во время сильных ливней улица Балковская регулярно превращается в реку. Это связано с расположением улицы, построенной в свое время на дне балки (отсюда ее название), а также проблемным состоянием ливневой канализации.

Напомним, Одесский зоопарк ждут масштабные обновления.

Также в Одесской области вспахали более 200 гектаров прибрежных полос.