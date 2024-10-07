Яка погода буде в Одесі 8 жовтня

Пожовкле листя на дереві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі завтра, 8 жовтня, буде прохолодною, але без опадів. Попри легке хвилювання моря, сильних поривів вітру не прогнозується.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 8 жовтня

Хмарно.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень +11...+21 °С.

Погода в Одеській області 8 жовтня

Хмарно.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень +9...+23 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Прогноз погоди на Одещині. Фото: скриншот

Нагадаємо, у центрі Одеси припинили будівництво біля будинку з однією стіною.

Також вночі в Одесі комунальники долали наслідки негоди.