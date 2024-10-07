Справжня осінь — яка погода буде в Одесі 8 жовтня
7 жовтня 2024 16:45
Пожовкле листя на дереві. Фото: Новини.LIVE
Погода в Одесі завтра, 8 жовтня, буде прохолодною, але без опадів. Попри легке хвилювання моря, сильних поривів вітру не прогнозується.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Погода в Одесі 8 жовтня
- Хмарно.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі та вдень +11...+21 °С.
Погода в Одеській області 8 жовтня
- Хмарно.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі та вдень +9...+23 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, у центрі Одеси припинили будівництво біля будинку з однією стіною.
Також вночі в Одесі комунальники долали наслідки негоди.
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