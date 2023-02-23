Настоящий европеец: в Одесском зоопарке пополнение

Нового обитателя зверинца уже можно увидеть

В стенах Одесского зоопарка на свет появился детеныш Европейского Муфлона. Малыш здоров и уже активно познает окружающий мир.

Об этом сообщает КУ "Одесский зоопарк".

Увидеть маленьких животных можно в открытом вольере каждый день с 9:00 до 17:00.

Интересные факты о муфлонах

Сегодня в зависимости от географического распространения выделяют восемь подвидов муфлона, каждый из которых редки и находятся под охраной закона.

Беременность самки муфлона длится пять месяцев и заканчивается рождением одного — реже нескольких детенышей, происходит это обычно в марте — апреле.

Новорожденные ягнята развиваются быстро, и через 1-2 часа после появления на свет они становятся на ноги и даже могут прыгать. Первое время мать кормит младенцев своим молоком, а немного повзрослев, ягнята начинают употреблять ту же еду, что и взрослые особи.

Период линьки у муфлонов приходится на конец февраля и заканчивается в апреле. С мая по август у них летний мех, а в сентябре начинает появляться зимний, который полностью сформируется только к декабрю.

В 2001 году муфлон был клонирован, рожденный ягненок прожил 7 месяцев.

В 2022 году в зверинце появилось много малышей. Счастливыми родителями стали лани, муфлоны, антилопы, зебра, обыкновенные выверки, хорьки и многие другие. По традиции одесситы выбрали имена новорожденным животным. Как назвали — читайте в материале.

Напомним, традиционно к праздникам в Одесском зоопарке приготовили видео поздравления. День святого Валентина не стал исключением. В центре сюжета директор зоопарка Игорь Беляков. Он окружен влюбленными в него женщинами, впрочем, его сердце занято любовью к животным. Смотрите клип по ссылке.