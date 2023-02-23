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Справжній європеєць: в Одеському зоопарку поповнення

23 лютого 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Справжній європеєць: в Одеському зоопарку поповнення
Нового мешканця звіринця вже можна побачити
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В стінах Одеського зоопарка на світ з’явилося дитинча Європейського Муфлона. Малеча здорова та вже активно пізнає навколишній світ.

Про це повідомляє КУ "Одеський зоопарк".

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Побачити маленьких тварин можна у відкритому вольєрі щодня з 9:00 до 17:00.

Цікаві факти про муфлонів

  • Сьогодні в залежності від географічного поширення виділяють вісім підвидів муфлона, кожен з яких є рідкісними і перебувають під охороною закону.
  • Вагітність самки муфлона триває п’ять місяців і закінчується народженням одного — рідше декількох дитинчат, відбувається це зазвичай у березні-квітні.
  • Новонароджені ягнята розвиваються швидко й через 1-2 години після появи на світ вони стають на ноги і навіть можуть стрибати. Перший час мати годує немовлят своїм молоком, а трохи подорослішавши, ягнята починають вживати ту ж їжу, що і дорослі особини.
  • Період линяння у муфлонів припадає на кінець лютого і закінчується у квітні. З травня по серпень у них літнє хутро, а у вересні починає з’являтися зимове, яке повністю сформується лише до грудня.
  • У 2001 році муфлон був клонований, народжений ягня прожив 7 місяців.

У 2022 році у звіринці з'явилося багато малят. Щасливими батьками стали лані, муфлони, антилопи, зебра, вивірки звичайні, тхори та багато інших. За традицією, одесити обрали імена новонародженим тваринам. Як назвали — читайте в матеріалі.

 Нагадаємо, традиційно до свят в Одеському зоопарку приготували відеовітання. День святого Валентина не став винятком. В центрі сюжету директор зоопарку Ігор Беляков. Він оточений закоханими в нього жінками, втім, його серце зайняте любов'ю до тварин. Дивіться кліп за посиланням.

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