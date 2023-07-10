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Стали известны имена победителей велогонок в Одессе

10 июля 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стали известны имена победителей велогонок в Одессе
Велогонка в Ивано-Франковске. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На прошлых выходных Одесса встретила поклонников велоспорта на традиционных соревнованиях "Мемориал Уточкина" и Odesa Grand-Prix. В заездах приняли участие более 40 участников, представляя возрастную группу от 19 до 74 лет. Это были велосипедисты из разных городов Украины, в том числе Львов, Харьков, Запорожье и Киев.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Победители велогонок

Одесса имела возможность отметить победителей Odesa Grand-Prix в разных возрастных категориях. Виктория Бондаренко из команды "Аркадия", Олег Иванков из "Атлет Одесса", Сергей Краснов и Виктор Гузов из Experience Cycling Team получили первые места в своих группах. Следует отметить, что все эти победители являются местными одесситами, проявившими выносливость и навыки в гонках.

Соревнования были напряжены. Фото: Одесский городской совет
Соревнования были напряжены. Фото: Одесский городской совет

Маршрут велогонки "Мемориал Уточкина"

Маршрут "Мемориала Уточкина" пролегал следующим образом: улица Маразлиевская, угол с переулком Сабанского — стадион "Черноморец" (Центральный парк культуры и отдыха имени Т.Г. Шевченко) — переулок Нахимова — улица Маразлиевская — улица Троицкая — улица Маразлиев Сабанского.

Маршрут велогонки Odesa Grand-Prix

Маршрут традиционной велогонки Odesa Grand-Prix, которая состоялась 9 июля, охватила следующие участки: улица Центральный аэропорт (близ гаражного кооператива "Чайка") — перекресток Овидиопольской дороги — Международный аэропорт "Одесса" — перекресток Овидиопольской дороги.

Напомним, в Одессе по случаю празднования Дня Конституции прошел велопробег. Около 30 велосипедистов, включая детей, присоединились к мероприятию. Кроме того, в городе провели ряд спортивных состязаний.

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