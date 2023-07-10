Стали відомі імена переможців велогонок в Одесі

Велогонка в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Минулого вікенду Одеса зустріла шанувальників велоспорту на традиційних змаганнях "Меморіал Уточкіна" та Odesa Grand-Prix. У заїздах взяли участь понад 40 учасників, представляючи вікову групу від 19 до 74 років. Це були велосипедисти з різних міст України, серед них Львів, Харків, Запоріжжя та Київ.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Переможці велогонок

Одеса мала нагоду відзначити переможців Odesa Grand-Prix у різних вікових категоріях. Вікторія Бондаренко з команди "Аркадія", Олег Іванков з "Атлет Одеса", Сергій Краснов та Віктор Гузов з Experience Cycling Team, здобули перші місця у своїх групах. Варто відзначити, що всі ці переможці є місцевими одеситами, які проявили витривалість та навички у перегонах.

Змагання буди напружені. Фото: Одеська міська рада

Маршрут велогонки "Меморіал Уточкіна"

Маршрут "Меморіалу Уточкіна" пролягав наступним чином: вулиця Маразліївська, кут з провулком Сабанського — стадіон "Чорноморець" (Центральний парк культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка) — провулок Нахімова — вулиця Маразліївська — вулиця Троїцька — вулиця Маразліївська, кут з провулком Сабанського.

Маршрут велогонки Odesa Grand-Prix

Маршрут традиційної велогонки Odesa Grand-Prix, яка відбулась 9 липня охопила наступні ділянки: вулиця Центральний аеропорт (поблизу гаражного кооперативу "Чайка") — перехрестя Овідіопольської дороги — Міжнародний аеропорт "Одеса" — перехрестя Овідіопольської дороги.

Нагадаємо, в Одесі з нагоди святкування Дня Конституції відбувся велопробіг. Близько 30 велосипедистів, зокрема дітей, приєдналися до заходу. Крім того, в місті провели низку спортивних змагань.