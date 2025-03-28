Как на самом деле умер Тарас Шевченко из Одесской области

Тарас Шевченко и "Дедал", Фото: Иван Русев в соцсети

Скульптор Тарас Шевченко, которого считали убитым на фронте, умер во время самовольного оставления службы(СОЧ), когда пытался получить лечение. Художника не хотели увольнять со службы по состоянию здоровья, которое резко ухудшилось.

Об этом рассказала мать Тараса Шевченко в интервью hromadske.

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Проблемы со здоровьем

На войне у Тараса Шевченко начала развиваться грыжа шейного отдела и были нарушения кровообращения в мозге. Кроме того, у него начались панические атаки. Часть направила парня в психиатрическую больницу, впрочем, со службы по этим причинам его не уволили. Мать художника добавляет: ее сын чувствовал себя сломленным.

"На Пасху 2023 года Тарас приехал домой и сказал: "Мама, я поломан, я — руина". Он сидел на скамейке, опустив руки..." — говорит мать Тараса Людмила Шевченко.

Смерть в СОЧ

Тогда Тарас Шевченко решил самовольно покинуть часть и пройти лечение, но его состояние не улучшалось.

"Он начал принимать лекарства, но они вызвали страшную побочную реакцию. У него начали судорожно сжиматься челюсти, казалось, что зубы могут выпасть. Это было перед моими глазами. Жизнь, как по минному полю", — вспоминает Людмила Шевченко.

Его мать помогала проходить необходимые врачебные обследования, а 9 марта Тарас умер, когда ждал ее на улице. В свидетельстве о смерти указано, что причиной стали интоксикация и острый панкреатит. У художника проблемы с пищеварением были и раньше: в 2019 году он также лечил гастрит. Родители убеждены, что тяжелое ментальное состояние сына значительно усугубило его болезни.

Чем известен Тарас Шевченко

Посетителям "Тузловских лиманов" Тарас Шевченко известен благодаря величественному пеликану "Дедалу", который он создал несколько лет назад. А также благодаря скульптурам сурка и Скифской бабы, которые встречают гостей этой рекреационной зоны. Для установки артобъектов художник использовал бетонные тумбы, которые остались от советского полигона, который был на месте парка раньше.

Напомним, недавно мы писали о том, что Тарас Шевченко пошел служить добровольцем еще в начале войны. А также о том скандале, который родственники погибших устроили в центре Одессы.