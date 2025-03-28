Як насправді помер Тарас Шевченко з Одещини

Тарас Шевченко та "Дедал", Фото: Іван Русєв в соцмережі

Скульптор Тарас Шевченко, якого вважали вбитим на фронті, помер під час самовільного залишення служби (СЗЧ), коли намагався отримати лікування. Митця не хотіли звільняти зі служби за станом здоров'я, який різко погіршав.

Про це розповіла мати Тараса Шевченка в інтерв'ю hromadske.

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Проблеми зі здоров'ям

На війні у Тараса Шевченка почала розвиватися грижа шийного відділу та були порушення кровообігу в мозку. Крім того, в нього почалися панічні атаки. Частина направила хлопця до психіатричної лікарні, втім зі служби з цих причин його не звільнили. Мати митця додає: її син почував себе зламаним.

"На Великдень 2023 року Тарас приїхав додому і сказав: "Мамо, я поламаний, я — руїна". Він сидів на лавці, опустивши руки…" — каже мати Тараса Людмила Шевченко.

Смерть в СЗЧ

Тоді Тарас Шевченко вирішив самовільно залишити частину та пройти лікування, але його стан не покращувався.

"Він почав приймати ліки, але вони викликали страшну побічну реакцію. У нього почали судомитися щелепи, здавалося, що зуби можуть випасти. Це було перед моїми очима. Життя, як по мінному полю", — згадує Людмила Шевченко.

Його мати допомагала проходити необхідні лікарські обстеження, а 9 березня Тарас помер, коли чекав на неї на вулиці. У свідоцтві про смерть зазначено, що причиною стали інтоксикація та гострий панкреатит. У митця проблеми з травленням були й раніше: у 2019 році він також лікував гастрит. Батьки переконані, що важкий ментальний стан сина значно посилив його хвороби.

Чим відомий Тарас Шевченко

Відвідувачам "Тузлівських лиманів" Тарас Шевченко відомий завдяки величному пелікану "Дедалу", який він створив кілька років тому. А також завдяки скульптурам бабака та Скіфської баби, які зустрічають гостів цієї рекреаційної зони. Для встановлення артоб'єктів митець використовував бетонні тумби, які залишились від радянського полігону, що був на місці парку раніше.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Тарас Шевченко пішов служити добровольцем ще на початку війни. А також про скандал, який родичі загиблих влаштували в центрі Одеси.