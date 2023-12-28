Стало известно, почему военный в Одессе взял в заложники собственную семью

Задержание военного. Фото: Думская

В Хаджибейском районе Одессы военный держал в заложниках свою семью. Стало известно, что мужчина порезал себе руки и пытался совершить самоубийство.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга Украины.

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По данным правоохранителей, у военного были проблемы в личной жизни. Поэтому он пытался совершить самоубийство. Мужчина порезал себе руки, выражал нежелание жить и заявил, что истекает кровью.

Отмечается, что одессит служит в одной из воинских частей региона. Он закрылся в квартире своей знакомой, где находилась и сама женщина, и ее несовершеннолетний ребенок. В этот момент военный имел при себе заряженный пистолет.

"При попытке пообщаться, мужчина отказался открыть дверь, выражал нежелание жить и намерения самоубийства, а также сообщил, что порезал себе руки и стекает кровью", — указали в Силах обороны Юга.

Когда офицеры поняли, что на контакт мужчина не идет и находится в неадекватном состоянии, они вызвали правоохранителей.

Полицейским пришлось выломать дверь квартиры, чтобы помешать совершению самоубийства и спасти женщину с ребенком. В настоящее время военный находится в госпитале. Женщина и ребенок не пострадали, выяснение всех обстоятельств инцидента продолжается.

Скриншот поста Сил обороны Юга Украины

Напомним, военный, взявший в заложники свою семью, вероятно, был в состоянии наркотического опьянения. Никаких требований он не выдвинул.

Добавим, в Одессе осудили местную жительницу, которая нанесла тяжкие телесные повреждения своему соседу. Женщина ударила потерпевшего ножом в живот.