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Стало відомо, чому військовий в Одесі взяв в заручники власну сім'ю

28 грудня 2023 18:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Стало відомо, чому військовий в Одесі взяв в заручники власну сім'ю
Затримання військового. Фото: Думська
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Хаджибейському районі Одеси військовий тримав в заручниках свою родину. Стало відомо, що чоловік порізав собі руки і намагався скоїти самогубство. 

Про це повідомили в Силах оборони Півдня України.

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За даними правоохоронців, у військового були проблеми в особистому житті. Через це він намагався скоїти самогубство. Чоловік порізав собі руки, висловлював небажання жити і заявив, що стікає кров'ю.

Зазначається, що одесит служить в одній з військових частин регіону. Він зачинився у квартирі своєї знайомої, де була і сама жінка, і її неповнолітня дитина. В цей момент військовий мав при собі заряджений пістолет.

"При спробі поспілкуватися, чоловік відмовився відчинити двері, висловлював небажання жити і наміри самогубства, а також повідомив, що порізав собі руки і стікає кров'ю", — вказали в Силах оборони Півдня.

Коли офіцери зрозуміли, що на контакт чоловік не йде та перебуває у неадекватному стані, вони викликали правоохоронців. 

Поліцейським довелося виламати двері квартири, щоб завадити скоєнню самогубства та врятувати жінку з дитиною. Наразі військовий перебуває у шпиталі. Жінка та дитина не постраждали, з'ясування всіх обставин інциденту триває.

Скриншот допису Сил оборони Півдня України
Скриншот допису Сил оборони Півдня України

Нагадаємо, військовий, який взяв у заручники свою родину, ймовірно, був у стані наркотичного спʼяніння. Ніяких вимог він не висунув. 

Додамо, в Одесі засудили місцеву мешканку, яка завдала тяжких тілесних ушкоджень своєму сусіду. Жінка вдарила потерпілого ножем у живіт. 

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