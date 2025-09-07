Помощь пострадавшим от атаки в Одессе: где получить

Люди стоят в очереди для оформления помощи. Фото: ОГС

В Одессе заработали оперативные штабы для жителей, чьи дома повредила вражеская атака. Здесь можно подать заявление на материальную помощь по программе "Незламна Одеса" и получить консультации по оформлению документов в рамках еВідновлення.

Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщили в Одесском городском совете.

Люди ждут оформления заявлений. Фото: ОГС

Оперативные штабы помощи в Одессе

После последней вражеской атаки на Одессу в Приморском районе начали работать оперативные штабы. Они развернуты непосредственно на местах ликвидации последствий, чтобы жители могли быстро получить всю необходимую помощь.

Алгоритм действий, как получить помощь. Фото: ОГС

Сотрудники райадминистрации принимают заявления для оформления выплат в рамках городской программы "Незламна Одеса". Кроме того, жителей консультируют по пакету документов, необходимых для участия в государственной программе еВідновлення, которая предусматривает компенсацию за поврежденное жилье.

Как воспользоваться услугами с помощью телефона

Жителям, которые не имеют возможности обратиться лично, предлагают воспользоваться горячей линией Приморской райадминистрации. Звонки принимаются в рабочие дни по номеру 066-73-69-501.

Люди, чьи дома пострадали в результате атаки, оформляют помощь. Фото: ОГС

Напомним, россияне атаковали Одессу ударными дронами и повредили в городе жилые дома, склады, машины и спорткомплекс. Также мы писали, что Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России по Украине.