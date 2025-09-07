Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Стало известно, где одесситы могут получить помощь из-за атаки РФ

Стало известно, где одесситы могут получить помощь из-за атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 11:21
Помощь пострадавшим от атаки в Одессе: где получить
Люди стоят в очереди для оформления помощи. Фото: ОГС

В Одессе заработали оперативные штабы для жителей, чьи дома повредила вражеская атака. Здесь можно подать заявление на материальную помощь по программе "Незламна Одеса" и получить консультации по оформлению документов в рамках еВідновлення.

Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщили в Одесском городском совете.

Реклама
Читайте также:
None - фото 1
Люди ждут оформления заявлений. Фото: ОГС

Оперативные штабы помощи в Одессе

После последней вражеской атаки на Одессу в Приморском районе начали работать оперативные штабы. Они развернуты непосредственно на местах ликвидации последствий, чтобы жители могли быстро получить всю необходимую помощь.

None - фото 3
Алгоритм действий, как получить помощь. Фото: ОГС

Сотрудники райадминистрации принимают заявления для оформления выплат в рамках городской программы "Незламна Одеса". Кроме того, жителей консультируют по пакету документов, необходимых для участия в государственной программе еВідновлення, которая предусматривает компенсацию за поврежденное жилье.

Как воспользоваться услугами с помощью телефона

Жителям, которые не имеют возможности обратиться лично, предлагают воспользоваться горячей линией Приморской райадминистрации. Звонки принимаются в рабочие дни по номеру 066-73-69-501.

None - фото 2
Люди, чьи дома пострадали в результате атаки, оформляют помощь. Фото: ОГС

Напомним, россияне атаковали Одессу ударными дронами и повредили в городе жилые дома, склады, машины и спорткомплекс. Также мы писали, что Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России по Украине.

Одесса Одесская область Новости Одессы помощь атака БпЛА
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации