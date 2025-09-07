Допомога постраждалим від атаки в Одесі: де отримати

Стало відомо, де одесити можуть отримати допомогу через атаку РФ
В Одесі запрацювали оперативні штаби для мешканців, чиї домівки пошкодила ворожа атака. Тут можна подати заяву на матеріальну допомогу за програмою "Незламна Одеса" та отримати консультації щодо оформлення документів у рамках єВідновлення.
Про це у неділю, 7 вересня, повідомили в Одеській міській раді.
Оперативні штаби допомоги в Одесі
Після останньої ворожої атаки на Одесу у Приморському районі почали працювати оперативні штаби. Вони розгорнуті безпосередньо на місцях ліквідації наслідків, аби мешканці могли швидко отримати всю необхідну допомогу.
Співробітники райадміністрації приймають заяви для оформлення виплат у межах міської програми "Незламна Одеса". Крім того, жителів консультують щодо пакета документів, потрібних для участі у державній програмі єВідновлення, яка передбачає компенсацію за пошкоджене житло.
Як скористатися послугами за допомогою телефона
Мешканцям, які не мають можливості звернутися особисто, пропонують скористатися гарячою лінією Приморської райадміністрації. Дзвінки приймаються у робочі дні за номером 066-73-69-501.
Нагадаємо, росіяни атакували Одесу ударними дронами та пошкодили у місті житлові будинки, склади, автівки та спорткомплекс. Також ми писали, що Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росії по Україні.
Читайте Новини.LIVE!