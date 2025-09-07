Допомога постраждалим від атаки в Одесі: де отримати

Люди стоять в черзі для оформлення допомоги. Фото: ОМР

В Одесі запрацювали оперативні штаби для мешканців, чиї домівки пошкодила ворожа атака. Тут можна подати заяву на матеріальну допомогу за програмою "Незламна Одеса" та отримати консультації щодо оформлення документів у рамках єВідновлення.

Про це у неділю, 7 вересня, повідомили в Одеській міській раді.

Люди чекають на оформлення заяв. Фото: ОМР

Оперативні штаби допомоги в Одесі

Після останньої ворожої атаки на Одесу у Приморському районі почали працювати оперативні штаби. Вони розгорнуті безпосередньо на місцях ліквідації наслідків, аби мешканці могли швидко отримати всю необхідну допомогу.

Алгоритм дій, як отримати допомогу. Фото: ОМР

Співробітники райадміністрації приймають заяви для оформлення виплат у межах міської програми "Незламна Одеса". Крім того, жителів консультують щодо пакета документів, потрібних для участі у державній програмі єВідновлення, яка передбачає компенсацію за пошкоджене житло.

Як скористатися послугами за допомогою телефона

Мешканцям, які не мають можливості звернутися особисто, пропонують скористатися гарячою лінією Приморської райадміністрації. Дзвінки приймаються у робочі дні за номером 066-73-69-501.

Люди, чиї домівки постраждали внаслідок атаки, оформлюють допомогу. Фото: ОМР

Нагадаємо, росіяни атакували Одесу ударними дронами та пошкодили у місті житлові будинки, склади, автівки та спорткомплекс. Також ми писали, що Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росії по Україні.