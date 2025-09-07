Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Стало відомо, де одесити можуть отримати допомогу через атаку РФ

Стало відомо, де одесити можуть отримати допомогу через атаку РФ

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 11:21
Допомога постраждалим від атаки в Одесі: де отримати
Люди стоять в черзі для оформлення допомоги. Фото: ОМР

В Одесі запрацювали оперативні штаби для мешканців, чиї домівки пошкодила ворожа атака. Тут можна подати заяву на матеріальну допомогу за програмою "Незламна Одеса" та отримати консультації щодо оформлення документів у рамках єВідновлення. 

Про це у неділю, 7 вересня, повідомили в Одеській міській раді.

Реклама
Читайте також:
None - фото 1
Люди чекають на оформлення заяв. Фото: ОМР

Оперативні штаби допомоги в Одесі

Після останньої ворожої атаки на Одесу у Приморському районі почали працювати оперативні штаби. Вони розгорнуті безпосередньо на місцях ліквідації наслідків, аби мешканці могли швидко отримати всю необхідну допомогу.

None - фото 3
Алгоритм дій, як отримати допомогу. Фото: ОМР

Співробітники райадміністрації приймають заяви для оформлення виплат у межах міської програми "Незламна Одеса". Крім того, жителів консультують щодо пакета документів, потрібних для участі у державній програмі єВідновлення, яка передбачає компенсацію за пошкоджене житло.

Як скористатися послугами за допомогою телефона

Мешканцям, які не мають можливості звернутися особисто, пропонують скористатися гарячою лінією Приморської райадміністрації. Дзвінки приймаються у робочі дні за номером 066-73-69-501.

None - фото 2
Люди, чиї домівки постраждали внаслідок атаки, оформлюють допомогу. Фото: ОМР

Нагадаємо,  росіяни атакували Одесу ударними дронами та пошкодили у місті житлові будинки, склади, автівки та спорткомплекс. Також ми писали, що Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росії по Україні.

Одеса Одеська область Новини Одеси допомога атака БпЛА
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації