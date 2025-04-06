Визит президента Чехии в Одессу под обстрелами - реакция

Президент Чехии Петр Павел. Фото: УНИАН

Во время недавнего визита президента Чехии в Одессу россияне осуществили массированную атаку дронами. Несмотря на угрозу, президент остался спокойным и продолжил встречу с руководством регионов юга Украины.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер рассказал о деталях этой встречи и реакции высокого гостя в интервью Дмитрию Гордону.

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Обстрел во время визита

По словам Кипера, даже под обстрелами президент, который является генералом НАТО, не паниковал и проявил выдержку. Он рассказал, что общение с гостем состоялось в переговорной, когда уже начался массированный вражеский обстрел. Глава ОВА говорит, что Петр Павел проявил большой интерес к военной ситуации на юге.

"Он как человек военный и очень разбирается во всех этих процессах. Он много задавал вопросов, потому что, давайте честно, война уже не такая, как три года назад. Тогда заходили под Киев с советским оружием, а сегодня — все совсем иначе", — рассказал Кипер.

Детали встречи с президентом Чехии

Глава Одесской области говорит, что вместе с ним во встрече участвовали и его коллеги из Николаевской и Херсонской областей — Виталий Ким и Александр Прокудин. Они подробно рассказали чешскому президенту о реальном положении дел на юге Украины.

"Для нас это был глоток воздуха — видеть, что человек хочет понимать, что здесь происходит. Он задавал профессиональные вопросы, не из формального протокола, а настоящие", — отметил Олег Кипер.

Когда стало понятно, что дроны приближаются на расстояние около 20 км, президенту предложили завершить встречу и покинуть область. Олег Кипер сообщил, что во время отъезда чешской делегации уже работала система ПВО, сбивая вражеские дроны.

"Он стойко посмотрел на все это. А уже во время выступления в Киеве показал, что понимает, что здесь происходит, не с чужих слов, а собственными глазами", — добавил глава ОВА.

Этот визит, по словам главы ОВА, стал мощным сигналом для других европейских лидеров.

Напомним, Кипер заявил, что международные и украинские компании видят в Одесском регионе перспективу благодаря выгодному расположению. Также глава ОВА рассказал о вероятности передачи Одессы под контроль Путину.