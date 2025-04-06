Візит президента Чехії до Одеси під обстрілами — реакція

Президент Чехії Петр Павел. Фото: УНІАН

Під час нещодавнього візиту президента Чехії до Одеси росіяни здійснили масовану атаку дронами. Попри загрозу, президент залишився спокійним і продовжив зустріч із керівництвом регіонів півдня України.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про деталі цієї зустрічі та реакцію високого гостя в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Обстріл під час візиту

За словами Кіпера, навіть під обстрілами президент, який є генералом НАТО, не панікував і проявив витримку. Він розповів, що спілкування з гостем відбулося у переговорній, коли вже розпочався масований ворожий обстріл. Очільник ОВА каже, що Петр Павел проявив великий інтерес до воєнної ситуації на півдні.

"Він як людина військова і дуже знається на всіх цих процесах. Він багато ставив питань, бо, давайте чесно, війна вже не така, як три роки тому. Тоді заходили під Київ із радянською зброєю, а сьогодні — все зовсім інакше", — розповів Кіпер.

Деталі зустрічі з президентом Чехії

Очільник Одещини каже, що разом із ним у зустрічі брали участь і його колеги з Миколаївської та Херсонської областей — Віталій Кім та Олександр Прокудін. Вони докладно розповіли чеському президенту про реальний стан справ на півдні України.

"Для нас це був ковток повітря — бачити, що людина хоче розуміти, що тут відбувається. Він ставив професійні запитання, не з формального протоколу, а справжні", — зазначив Олег Кіпер.

Коли стало зрозуміло, що дрони наближаються на відстань близько 20 км, президенту запропонували завершити зустріч та залишити область. Олег Кіпер повідомив, що під час від’їзду чеської делегації вже працювала система ППО, збиваючи ворожі дрони.

"Він стійко подивився на все це. А вже під час виступу в Києві показав, що розуміє, що тут відбувається, не з чужих слів, а на власні очі", — додав очільник ОВА.

Цей візит, за словами голови ОВА, став потужним сигналом для інших європейських лідерів.

Нагадаємо, Кіпер заявив, що міжнародні та українські компанії бачать в Одеському регіоні перспективу завдяки вигідному розташуванню. Також очільник ОВА розповів про вірогідність передачі Одеси під контроль Путіну.