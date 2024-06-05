Новая должность Наталии Гуменюк - входящая в полномочия

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Экс-спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк получила новую должность. Она назначена заместителем начальника управления коммуникаций Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, и ее деятельность и в дальнейшем будет связана с информацией.

Об этом сообщает издание "Детектор медиа".

Читайте также:

Полномочия и обязанности

В полномочия Натальи Гуменюк входит все, что касается коммуникаций ОК "Юг". Она работает в новом управлении, созданном для улучшения информационной работы.

"Два с половиной года я была начальником Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины, а сейчас я официально назначена на должность заместителя начальника управления коммуникаций ОК "Юг". Это управление создано в рамках реформы коммуникации в Вооруженных силах в целом. Это сравнительно новая структура , но основное ее призвание — улучшение коммуникаций с учетом выводов, сделанных с начала полномасштабного вторжения" , — отметила Наталья Гуменюк.

Увольнение Натальи Гуменюк

Напомним, в Силах обороны юга решили провести ротационные мероприятия по поводу Натальи Гуменюк, занимавшей должность спикера с 2022 года. 19 апреля было принято решение исключить ее из этой группировки войск.

Сообщение Генштаба об увольнении Гуменюк. Фото: скриншот



Впоследствии на ее место назначили Дмитрия Плетенчука. Правда, немного на другую должность, а именно — Начальником Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины. До указанного назначения военный был представителем ВМС Украины. Свою карьеру Дмитрий Плетенчук начал как пресс-офицер 406-й ОАБр КМП ВМС ВС Украины в июле 2016 года, а с февраля 2019-го был пресс-офицером Оперативно-тактической группировки "Восток". Также работал начальником пресс-службы тактической группы "Гром", с февраля по ноябрь 2022 был пресс-офицером Николаевской ОВА.