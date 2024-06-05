Нова посада Наталі Гуменюк - що входить до повноважень

Стало відомо, яку посаду обійняла Наталя Гуменюк
Ексречниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк отримала нову посаду. Вона призначена заступницею начальника управління комунікацій Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, та її діяльність і надалі буде пов'язана з інформацією.
Про це повідомляє видання "Детектор медіа".
Повноваження та обов'язки
До повноважень Наталії Гуменюк входить все, що стосується комунікацій ОК "Південь". Вона працює в новому управлінні, яке створили для покращення інформаційної роботи.
"Два з половиною роки я була начальником Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, а зараз я офіційно призначена на посаду заступника начальника управління комунікацій ОК "Південь"Це управління створене в рамках реформи комунікації в Збройних силах в цілому. Це порівняно нова структура, але основне її покликання — покращення комунікацій з урахуванням висновків, які були зроблені з початку повномасштабного вторгнення", — зазначила Наталя Гуменюк.
Звільнення Наталі Гуменюк
Нагадаємо, у Силах оборони півдня вирішили провести ротаційні заходи щодо спікерки Наталі Гуменюк, яка обіймала посаду речниці з 2022 року. 19 квітня було ухвалено рішення виключити її з цього угруповання військ.
Згодом на її місце призначили Дмитра Плетенчука. Щоправда, трохи на іншу посаду, а саме — Начальником Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України. До зазначеного призначення військовий був речником ВМС України. Свою кар'єру Дмитро Плетенчук почав як пресофіцер 406-ї ОАБр КМП ВМС ЗС України у липні 2016 року, а з лютого 2019-го був пресофіцером Оперативно-тактичного угрупування "Схід". Також працював начальником пресслужби тактичної групи "Грім", з лютого по листопад 2022 року був пресофіцером Миколаївської ОВА.
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