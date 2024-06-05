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Стало відомо, яку посаду обійняла Наталя Гуменюк

5 червня 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Нова посада Наталі Гуменюк - що входить до повноважень
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Ексречниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк отримала нову посаду. Вона призначена заступницею начальника управління комунікацій Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, та її діяльність і надалі буде пов'язана з інформацією.

Про це повідомляє видання "Детектор медіа".

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Повноваження та обов'язки

До повноважень Наталії Гуменюк входить все, що стосується комунікацій ОК "Південь". Вона працює в новому управлінні, яке створили для покращення інформаційної роботи. 

"Два з половиною роки я була начальником Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, а зараз я офіційно призначена на посаду заступника начальника управління комунікацій ОК "Південь"Це управління створене в рамках реформи комунікації в Збройних силах в цілому. Це порівняно нова структура, але основне її покликання — покращення комунікацій з урахуванням висновків, які були зроблені з початку повномасштабного вторгнення", — зазначила Наталя Гуменюк.

Звільнення Наталі Гуменюк

Нагадаємо, у Силах оборони півдня вирішили провести ротаційні заходи щодо спікерки Наталі Гуменюк, яка обіймала посаду речниці з 2022 року. 19 квітня було ухвалено рішення виключити її з цього угруповання військ.

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Повідомлення Генштабу про звільнення Гуменюк. Фото: скриншот


Згодом на її місце призначили Дмитра Плетенчука. Щоправда, трохи на іншу посаду, а саме — Начальником Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України. До зазначеного призначення військовий був речником ВМС України. Свою кар'єру Дмитро Плетенчук почав як пресофіцер 406-ї ОАБр КМП ВМС ЗС України у липні 2016 року, а з лютого 2019-го був пресофіцером Оперативно-тактичного угрупування "Схід". Також працював начальником пресслужби тактичної групи "Грім", з лютого по листопад 2022 року був пресофіцером Миколаївської ОВА.

інформація
Одеса
Наталія Гуменюк
Одеська область
війна
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