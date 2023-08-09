Стало известно, сколько авто угнали в Одесской области за три года

Угон авто. Фото: google

За пол 2023 года количество угнанных авто превышает показатели всего 2021 года. Среди марок похищающих авто наиболее популярными оказались ВАЗ, Volkswagen и Mercedes.

В каком регионе больше автоворов и сколько транспортных средств угнали в Одесской области сообщил Опендатабот.

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В Украине украли более 14 тысяч авто

Последние три года свидетельствуют о возросшем интересе к угону автотранспорта в Украине. За этот период стало известно о более чем 14,2 тысячи случаев угонов авто. В 2022 году правоохранителям поступило большое число обращений — более 10,4 тысяч, что составляет 73% от общего количества заявлений. Однако в текущем году ситуация возвращается к стандартной динамике: за полгода 2023 было угнано 809 автотранспортных средств.

Количество автоугонов. Фото: Опендатабот

В каком регионе чаще всего воруют авто

Среди областей, наиболее пострадавшей от авто преступности, оказалась Донецкая область, где за три года было угнано 2,7 тысячи автомобилей. Второе и третье места в рейтинге занимают Луганская и Запорожская области с показателями 1,9 тысячи и 1,5 тысячи угонов соответственно. В Одесской области за этот период украли 312 транспортных средств, регион занимает в антиТОПе 8 место.

Количество угнанных авто по областям Украины. Фото: Опендатабот

Какие марки авто воруют чаще всего

Легковые, грузовые автомобили и мотоциклы оказались самыми популярными для воров. Всего было более 12 тысяч краж. Особое внимание автоугонщики обращали на ВАЗ, Mercedes, ГАЗ, Volkswagen Passat и Renault Duster.

Какие авто угоняют чаще всего. Фото: Опендатабот

Напомним, работники сервисного центра МВД в Одесской области обнаружили "проблемное" транспортное средство, которое находилось в розыске. Этот случай произошел в городе Подольск, когда один из посетителей обратился в центр по перерегистрации автомобиля SKODA OCTAVIA при наличии доверенности.