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Стало відомо, скільки авто викрали на Одещині за три роки

9 серпня 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стало відомо, скільки авто викрали на Одещині за три роки
Викрадення авто. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За пів 2023 року кількість викрадених авто перевищує показники всього 2021 року. Серед марок авто які викрадають, найбільш популярними виявилися ВАЗ, Volkswagen і Mercedes.

В якому регіоні найбільше автозлодіїв, та скільки транспортних засобів викрали в Одеській області повідомив Опендатабот.

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В Україні вкрали понад 14 тисяч авто

Останні три роки свідчать про зрослий інтерес до викрадання автотранспорту в Україні. За цей період стало відомо про понад 14,2 тисячі випадків викрадень авто. У 2022 рік правоохоронцям надійшло велике число звернень — понад 10,4 тисячі, що становить 73% від загальної кількості заяв. Однак в поточному році ситуація повертається до стандартної динаміки: за пів року 2023 року було викрадено 809 автотранспортних засобів. 

Кількість автоугонів. Фото: Опендатабот
Кількість автоугонів. Фото: Опендатабот

В якому регіоні найчастіше крадуть авто

Серед областей, найбільш постраждалою від автозлочинності виявилася Донецька область, де за три роки було викрадено 2,7 тисячі автомобілів. Друге та третє місця у рейтингу займають Луганська та Запорізька області з показниками 1,9 тисячі та 1,5 тисячі викрадень відповідно. В Одеській області за цей період вкрали 312 транспортних засобів, регіон посідає в антиТОПі 8 сходинку. 

Кількість викрадених авто по областях України. Фото: Опендатабот
Кількість викрадених авто по областях України. Фото: Опендатабот

Які марки авто крадуть найчастіше

Легкові, вантажні автомобілі та мотоцикли виявилися найпопулярнішими для автозлодіїв. Всього було понад 12 тисяч крадіжок. Особливу увагу автовикрадачі звертали на ВАЗ, Mercedes, ГАЗ, Volkswagen Passat і Renault Duster. 

Які авто викрадають найчастіше. Фото: Опендатабот
Які авто викрадають найчастіше. Фото: Опендатабот

Нагадаємо, працівники сервісного центру МВС на Одещині виявили "проблемний" транспортний засіб, який перебував у розшуку. Цей випадок стався в місті Подільськ, коли один з відвідувачів звернувся до центру з питанням перереєстрації автомобіля SKODA OCTAVIA за наявності довіреності. 

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