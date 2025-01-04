ВМС Украины обеспечили проход более девяти тысяч судов через морской коридор

Стало известно, сколько судов прошло морским коридором
Военно-Морские силы Украины в 2024 году успешно обеспечили проход 9061 гражданского судна через морской коридор. Это позволило экспортировать более 70 миллионов тонн грузов, среди которых аграрная продукция.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько судов прошло по морскому коридору
По информации военных моряков, в 2024 году через морской коридор прошло 9061 судно:
- 4651 судно прибыло в Украину, что обеспечило импорт необходимых товаров;
- 4410 судов отправились из украинских портов, способствуя экспорту, в частности аграрной продукции.
Благодаря этой работе удалось перевезти более 74,4 миллиона тонн грузов. Аграрная продукция составляла значительную долю экспорта, что является критически важным для экономики страны и глобальной продовольственной безопасности.
Сколько мин уничтожили на пути морского коридора
Кроме этого, по информации ВМС ВСУ, было ликвидировано большое количество "дрейфующих" морских мин, которые представляли угрозу для судоходства. Также ни в одном из портов не зафиксировано случаев подрыва на морских минах.
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