ВМС Украины обеспечили проход более девяти тысяч судов через морской коридор

Сухогруз на рейде в Черном море возле Одесского порта. Фото: Новини.LIVE

Военно-Морские силы Украины в 2024 году успешно обеспечили проход 9061 гражданского судна через морской коридор. Это позволило экспортировать более 70 миллионов тонн грузов, среди которых аграрная продукция.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько судов прошло по морскому коридору

По информации военных моряков, в 2024 году через морской коридор прошло 9061 судно:

4651 судно прибыло в Украину, что обеспечило импорт необходимых товаров;

4410 судов отправились из украинских портов, способствуя экспорту, в частности аграрной продукции.

Благодаря этой работе удалось перевезти более 74,4 миллиона тонн грузов. Аграрная продукция составляла значительную долю экспорта, что является критически важным для экономики страны и глобальной продовольственной безопасности.

Сколько мин уничтожили на пути морского коридора

Кроме этого, по информации ВМС ВСУ, было ликвидировано большое количество "дрейфующих" морских мин, которые представляли угрозу для судоходства. Также ни в одном из портов не зафиксировано случаев подрыва на морских минах.

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