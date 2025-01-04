ВМС України забезпечили прохід понад дев'ять тисяч суден через морський коридор

Суховантаж на рейді у Чорному морі біля Одеського порту. Фото: Новини.LIVE

Військово-Морські сили України у 2024 році успішно забезпечили прохід 9061 цивільного судна через морський коридор. Це дозволило експортувати понад 70 мільйонів тонн вантажів, серед яких аграрна продукція.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки суден пройшло морським коридором

За інформацією військових моряків, у 2024 році через морський коридор пройшло 9061 судно:

4651 судно прибуло в Україну, що забезпечило імпорт необхідних товарів;

4410 суден вирушили з українських портів, сприяючи експорту, зокрема аграрної продукції.

Завдяки цій роботі вдалося перевезти понад 74,4 мільйона тонн вантажів. Аграрна продукція становила значну частку експорту, що є критично важливим для економіки країни та глобальної продовольчої безпеки.

Скільки мін знищили на шляху морського коридору

Окрім цього, за інформацією ВМС ЗСУ, було ліквідовано велику кількість "дрейфуючих" морських мін, які становили загрозу для судноплавства. Також у жодному з портів не зафіксовано випадків підриву на морських мінах.

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