Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Стало відомо, скільки суден пройшло морським коридором arrow

Стало відомо, скільки суден пройшло морським коридором

4 січня 2025 10:25
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
ВМС України забезпечили прохід понад дев'ять тисяч суден через морський коридор
Суховантаж на рейді у Чорному морі біля Одеського порту. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Військово-Морські сили України у 2024 році успішно забезпечили прохід 9061 цивільного судна через морський коридор. Це дозволило експортувати понад 70 мільйонів тонн вантажів, серед яких аграрна продукція. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:
Стало відомо, скільки суден пройшло через морський коридор - фото 1
Інформація щодо кількості суден, які пройшли морським коридором у Чорному морі. Фото: ВМС ЗСУ

Скільки суден пройшло морським коридором

За інформацією військових моряків, у 2024 році через морський коридор пройшло 9061 судно:

  • 4651 судно прибуло в Україну, що забезпечило імпорт необхідних товарів;
  • 4410 суден вирушили з українських портів, сприяючи експорту, зокрема аграрної продукції.

Завдяки цій роботі вдалося перевезти понад 74,4 мільйона тонн вантажів. Аграрна продукція становила значну частку експорту, що є критично важливим для економіки країни та глобальної продовольчої безпеки.

Скільки мін знищили на шляху морського коридору

Окрім цього, за інформацією ВМС ЗСУ, було ліквідовано велику кількість "дрейфуючих" морських мін, які становили загрозу для судноплавства. Також у жодному з портів не зафіксовано випадків підриву на морських мінах.

Нагадаємо, ми писали, як президентство Дональда Трампа може вплинути на економіку України. Також повідомляли, що у Миколаєві, вперше від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів запрацював залізничний вокзал

Одеса Чорне море Одеська область Одеський порт Новини Одеси морський порт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:29 Київ виділить мільярди на транспорт — метро, дороги, мости

10:25 Стало відомо, скільки суден пройшло морським коридором

10:16 У Києві померла дівчина, яка отримала поранення через атаку РФ

10:00 Голова Європейської ради зробив заяву про підтримку України

09:57 Росія вивела у Чорне море ракетоносій — яка загроза

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

09:53 В'їзд до ЄС у 2025 році — скільки доведеться заплатити українцям

09:47 Повітряні сили повідомили, скільки ворожих цілей збили цієї ночі

09:37 Черги на кордоні України — на деяких КПП виникли затори

09:30 Тренер Мілана обійнявся із сином, якого обіграв у дебютному матчі

09:26 Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються

10:29 Київ виділить мільярди на транспорт — метро, дороги, мости

10:25 Стало відомо, скільки суден пройшло морським коридором

10:16 У Києві померла дівчина, яка отримала поранення через атаку РФ

10:00 Голова Європейської ради зробив заяву про підтримку України

09:57 Росія вивела у Чорне море ракетоносій — яка загроза

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

09:53 В'їзд до ЄС у 2025 році — скільки доведеться заплатити українцям

09:47 Повітряні сили повідомили, скільки ворожих цілей збили цієї ночі

09:37 Черги на кордоні України — на деяких КПП виникли затори

09:30 Тренер Мілана обійнявся із сином, якого обіграв у дебютному матчі

09:26 Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році