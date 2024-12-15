Графики отключения света на 16 декабря в Одессе и области

Дом в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 16 декабря, в Одессе будут действовать новые унифицированные графики отключения света с 07:00 до 20:00. Это означает, что электроснабжение будет прекращено по часам. Впрочем, время ограничений может изменяться в течение дня в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

График отключения света на 16 декабря

Для бытовых потребителей:

07:00 — 08:00 — одна очередь отключений

08:00 — 12:00 — две очереди отключений

12:00 — 15:00 — полторы очереди отключений

15:00 — 17:00 — две очереди отключений

17:00 — 19:00 — полторы очереди отключений

19:00 — 20:00 — одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса:

07:00 — 21:00 — применение графиков ограничения мощности

Отметим, что новые графики почасовых отключений света будут доступны абонентам с 01:00 16 декабря. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, эксперт рассказал, что Одесса этой зимой не сможет получать свет круглосуточно. Также мы писали, что на Дерибасовской появилась необычная елка.