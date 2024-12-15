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Стало известно, в какие часы будут отключать свет в Одессе завтра

15 декабря 2024 19:00
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Графики отключения света на 16 декабря в Одессе и области
Дом в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В понедельник, 16 декабря, в Одессе будут действовать новые унифицированные графики отключения света с 07:00 до 20:00. Это означает, что электроснабжение будет прекращено по часам. Впрочем, время ограничений может изменяться в течение дня в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

График отключения света на 16 декабря

Для бытовых потребителей:

  • 07:00 — 08:00 — одна очередь отключений
  • 08:00 — 12:00 — две очереди отключений
  • 12:00 — 15:00 — полторы очереди отключений
  • 15:00 — 17:00 — две очереди отключений
  • 17:00 — 19:00 — полторы очереди отключений
  • 19:00 — 20:00 — одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса:

  • 07:00 — 21:00 — применение графиков ограничения мощности

Отметим, что новые графики почасовых отключений света будут доступны абонентам с 01:00 16 декабря. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, эксперт рассказал, что Одесса этой зимой не сможет получать свет круглосуточно. Также мы писали, что на Дерибасовской появилась необычная елка.

Одесса Одесская область Новости Одессы ДТЭК свет графики отключений света

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