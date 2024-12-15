Графики отключения света на 16 декабря в Одессе и области

Стало известно, в какие часы будут отключать свет в Одессе завтра
В понедельник, 16 декабря, в Одессе будут действовать новые унифицированные графики отключения света с 07:00 до 20:00. Это означает, что электроснабжение будет прекращено по часам. Впрочем, время ограничений может изменяться в течение дня в зависимости от ситуации в энергосистеме.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.
График отключения света на 16 декабря
Для бытовых потребителей:
- 07:00 — 08:00 — одна очередь отключений
- 08:00 — 12:00 — две очереди отключений
- 12:00 — 15:00 — полторы очереди отключений
- 15:00 — 17:00 — две очереди отключений
- 17:00 — 19:00 — полторы очереди отключений
- 19:00 — 20:00 — одна очередь отключений
Для промышленности и бизнеса:
- 07:00 — 21:00 — применение графиков ограничения мощности
Отметим, что новые графики почасовых отключений света будут доступны абонентам с 01:00 16 декабря. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, эксперт рассказал, что Одесса этой зимой не сможет получать свет круглосуточно. Также мы писали, что на Дерибасовской появилась необычная елка.
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