Графіки відключень світла на 16 грудня в Одесі та області

Стало відомо, у які години відключатимуть світло в Одесі завтра
У понеділок, 16 грудня, в Одесі діятимуть нові уніфіковані графіки відключення світла з 07:00 до 20:00. Це означає, що електропостачання припинятимуть по годинах. Втім, час обмежень може змінюватися протягом дня залежно від ситуації в енергосистемі.
Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.
Графік відключень світла на 16 грудня
Для побутових споживачів:
- 07:00 – 08:00 — одна черга відключень
- 08:00 – 12:00 — дві черги відключень
- 12:00 – 15:00 — півтори черги відключень
- 15:00 – 17:00 — дві черги відключень
- 17:00 – 19:00 — півтори черги відключень
- 19:00 – 20:00 — одна черга відключень
Для промисловості та бізнесу:
- 07:00 – 21:00 — застосування графіків обмеження потужності
Зазначимо, що нові графіки погодинних відключень світла будуть доступні для абонентів з 01:00 16 грудня. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Де дізнатися графіки
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, експерт розповів, що Одеса цієї зими не зможе отримувати світло цілодобово. Також ми писали, що на Дерибасівській з'явилася незвичайна ялинка.
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