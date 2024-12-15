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Стало відомо, у які години відключатимуть світло в Одесі завтра

15 грудня 2024 19:00
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Графіки відключень світла на 16 грудня в Одесі та області
Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У понеділок, 16 грудня, в Одесі діятимуть нові уніфіковані графіки відключення світла з 07:00 до 20:00. Це означає, що електропостачання припинятимуть по годинах. Втім, час обмежень може змінюватися протягом дня залежно від ситуації в енергосистемі.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

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Допис Укренерго. Фото: скриншот

Графік відключень світла на 16 грудня

Для побутових споживачів:
 

  • 07:00 – 08:00 — одна черга відключень
  • 08:00 – 12:00 — дві черги відключень
  • 12:00 – 15:00 — півтори черги відключень
  • 15:00 – 17:00 — дві черги відключень
  • 17:00 – 19:00 — півтори черги відключень
  • 19:00 – 20:00 — одна черга відключень 

Для промисловості та бізнесу:

  • 07:00 – 21:00 — застосування графіків обмеження потужності

Зазначимо, що нові графіки погодинних відключень світла будуть доступні для абонентів з 01:00 16 грудня. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, експерт розповів, що Одеса цієї зими не зможе отримувати світло цілодобово. Також ми писали, що на Дерибасівській з'явилася незвичайна ялинка.

Одеса Одеська область Новини Одеси ДТЕК світло графіки відключень світла

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