Графіки відключень світла на 16 грудня в Одесі та області

Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 16 грудня, в Одесі діятимуть нові уніфіковані графіки відключення світла з 07:00 до 20:00. Це означає, що електропостачання припинятимуть по годинах. Втім, час обмежень може змінюватися протягом дня залежно від ситуації в енергосистемі.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

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Графік відключень світла на 16 грудня

Для побутових споживачів:



07:00 – 08:00 — одна черга відключень

08:00 – 12:00 — дві черги відключень

12:00 – 15:00 — півтори черги відключень

15:00 – 17:00 — дві черги відключень

17:00 – 19:00 — півтори черги відключень

19:00 – 20:00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу:

07:00 – 21:00 — застосування графіків обмеження потужності

Зазначимо, що нові графіки погодинних відключень світла будуть доступні для абонентів з 01:00 16 грудня. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, експерт розповів, що Одеса цієї зими не зможе отримувати світло цілодобово. Також ми писали, що на Дерибасівській з'явилася незвичайна ялинка.