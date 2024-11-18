Почему одесситам до сих пор не вернули свет

Электрики ремонтируют сети. Фото: ДТЭК

Именно на энергетическую инфраструктуру Одесской области было направлено самое большое количество российских целей во время атаки 17 ноября. Это затрудняет восстановление электроснабжения, особенно в Одессе и близлежащих районах.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

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Серьезные повреждения

По словам эксперта, ситуация не феноменальна и вытекает из тех проблем, которые имеются в Одессе и области после российского обстрела.

"Если посмотреть на количество ракет, которые были направлены на разные цели, то Одесчина оказалась наиболее пострадавшей, потому что именно в этот регион было направлено наибольшее, если распределять по регионам, количество средств поражения. К сожалению, есть серьезные повреждения критических объектов, в частности, подстанций, которые распределяют электрическую энергию, поэтому давать какие-то прогнозы относительно непосредственно города Одессы и Одесского района никто сейчас не может», — говорит Геннадий Рябцев.

По его мнению, ситуация в регионе будет самой тяжелой, по меньшей мере, еще несколько суток. Эксперт отметил, что ситуацию усугубляют также проблемы с распределением электроэнергии в Одесской области, которые существовали еще до полномасштабного вторжения.

"Это проблемы, связанные с наименее разветвленной системой резервного энергоснабжения и систем дублеров. В Одесской области были и проблемы, связанные с тем, что электрическая энергия туда поставляется фактически по одной большой линии воздушной электропередачи. Если поврежденные распределяющие станции снимают мощность с этой линии, то трудно каким-то другим способом заживить большинство потребителей, особенно в самой Одессе, это район Таирова и все, что связано вокруг этого района. Плюс непосредственно Одесский район, то есть эти потребители, которые там расположены, пока не смогут в ближайшее время получить необходимое количество электрической энергии», — пояснил Геннадий Рябцев.

Какая ситуация сейчас

По информации ДТЭК, в настоящее время без электроснабжения остаются 321 тыс. клиентов в Одессе и области. Самая сложная ситуация в южной части Одессы. Значительно повреждено магистральное энергетическое оборудование. Пока нет возможности заживить объекты водо- и теплоснабжения микрорайона Таирова и прилегающих территорий. В то же время, в 400 тыс. домов вернули свет.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе сегодня были введены графики стабилизационных отключений света. Также в городе не работает общественный электротранспорт.