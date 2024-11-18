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Стан енергетики — чому тисячі одеситів досі без світла

18 листопада 2024 11:33
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Чому одеситам досі не повернули світла
Електрики ремонтують мережі. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Саме на енергетичну інфраструктуру Одеської області була спрямована найбільша кількість російських цілей під час атаки 17 листопада. Це ускладнює відновлення електропостачання, особливо в Одесі та прилеглих районах. 

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

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Серйозні пошкодження

За словами експерта, ситуація не є феноменальною і випливає з тих проблем, які наявні в Одесі та області після російського обстрілу.

"Якщо подивитися на кількість ракет, які були спрямовані на різні цілі, то Одещина виявилася найбільш постраждалою, тому що саме в цей регіон було спрямовано найбільшу, якщо розподіляти по регіонах, кількість засобів ураження. На жаль, є серйозні пошкодження критичних об'єктів, зокрема підстанцій, які розподіляють електричну енергію, тому давати якісь прогнози стосовно безпосередньо міста Одеси та Одеського району ніхто зараз не може", — говорить Геннадій Рябцев.

На його думку, ситуація у регіоні буде найважчою щонайменше ще декілька діб. Експерт зазначив, що ситуацію погіршують також проблеми з розподілом електроенергії на Одещині, які існували ще до повномасштабного вторгнення. 

"Це проблеми, пов'язані з найменш розгалуженою системою резервного енергопостачання та систем дублерів. На Одещині були і проблеми, пов'язані з тим, що електрична енергія туди постачається фактично за однією великою лінією повітряної електропередачі. Якщо пошкоджені станції, які розподіляють, знімають потужність з цієї лінії, то важко якимось іншими способами заживити більшість споживачів, особливо в самій Одесі, це район Таїрова і все, що пов'язано навколо цього району. Плюс безпосередньо Одеський район, тобто ці споживачі, які там розташовані, зараз поки що не зможуть найближчий час отримати необхідну кількість електричної енергії", — пояснив Геннадій Рябцев.  

Яка ситуація зараз

За інформацією ДТЕК, наразі без електропостачання залишаються 321 тис. клієнтів в Одесі та області. Найскладніша ситуація в південній частині Одеси. Значно пошкоджене магістральне енергетичне обладнання. Наразі не має змоги заживити обʼєкти водо- та теплопостачання мікрорайону Таїрова та прилеглих територій. Водночас, до 400 тис. домівок повернули світло.

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Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі сьогодні ввели графіки стабілізаційних відключень світла. Також у місті не працює громадський електротранспорт.

Одеса електроенергія Новини Одеси відключення світла світло

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