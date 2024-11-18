Графіки відключень світла в Одесі на 18 листопада

Відключення світла в Одесі — графіки на понеділок
В Одесі у понеділок, 18 листопада, впроваджені стабілізаційні відключення світла. З 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно. Зазначимо, що після ранкової атаки РФ у неділю чимало одеситів досі залишаються без електроенергії.
Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.
Відключення світла в Одесі
Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:
- Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
- Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
- Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.
Енергетики зазначають, що наразі існує висока ймовірність відключення у світло-сірій зоні. Одеситів також закликають не вмикати всі потужні прилади одночасно та помірно споживати електроенергію.
Де дізнатися графіки
Дізнатися час відновлення енергопостачання можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі не працює електротранспорт. Для зручності громадян запустили два безкоштовних автобусних маршрути. Зазначимо, що у Міненерго повідомили про масовану атаку росіян на українські об'єкти енергетики.
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