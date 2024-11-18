Графіки відключень світла в Одесі на 18 листопада

Робітник ремонтної бригади. Фото: ДТЕК

В Одесі у понеділок, 18 листопада, впроваджені стабілізаційні відключення світла. З 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно. Зазначимо, що після ранкової атаки РФ у неділю чимало одеситів досі залишаються без електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

Читайте також:

Інформація щодо обмеження світла. Фото: скриншот

Відключення світла в Одесі

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.

на графіку. Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.

на графіку. Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.

Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК

Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

Енергетики зазначають, що наразі існує висока ймовірність відключення у світло-сірій зоні. Одеситів також закликають не вмикати всі потужні прилади одночасно та помірно споживати електроенергію.

Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК

Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення енергопостачання можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК

Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не працює електротранспорт. Для зручності громадян запустили два безкоштовних автобусних маршрути. Зазначимо, що у Міненерго повідомили про масовану атаку росіян на українські об'єкти енергетики.