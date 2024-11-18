Графики отключения света в Одессе на 18 ноября

Отключения света в Одессе — графики на понедельник
В Одессе в понедельник, 18 ноября, внедрены стабилизационные отключения света. С 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно. Отметим, что после утренней атаки РФ в воскресенье многие одесситы до сих пор остаются без электроэнергии.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.
Отключение света в Одессе
График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:
- Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
- Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
- Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Энергетики отмечают, что существует высокая вероятность отключений в светло-серой зоне. Одесситы также призывают не включать все мощные приборы одновременно и умеренно потреблять электроэнергию.
Где узнать графики
Узнать время восстановления энергоснабжения можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, сегодня в Одессе не работает электротранспорт. Для удобства граждан запустили два бесплатных автобусных маршрута. Отметим, что в Минэнерго сообщили о массированной атаке россиян на украинские объекты энергетики.
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