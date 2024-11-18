Графики отключения света в Одессе на 18 ноября

Работник ремонтной бригады. Фото: ДТЭК

В Одессе в понедельник, 18 ноября, внедрены стабилизационные отключения света. С 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно. Отметим, что после утренней атаки РФ в воскресенье многие одесситы до сих пор остаются без электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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Информация об ограничении света. Фото: скриншот

Отключение света в Одессе

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.

на графике. Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.

на графике. Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что существует высокая вероятность отключений в светло-серой зоне. Одесситы также призывают не включать все мощные приборы одновременно и умеренно потреблять электроэнергию.

График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления энергоснабжения можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Напомним, сегодня в Одессе не работает электротранспорт. Для удобства граждан запустили два бесплатных автобусных маршрута. Отметим, что в Минэнерго сообщили о массированной атаке россиян на украинские объекты энергетики.