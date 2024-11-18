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Отключения света в Одессе — графики на понедельник

18 ноября 2024 09:51
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Графики отключения света в Одессе на 18 ноября
Работник ремонтной бригады. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе в понедельник, 18 ноября, внедрены стабилизационные отключения света. С 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно. Отметим, что после утренней атаки РФ в воскресенье многие одесситы до сих пор остаются без электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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Информация об ограничении света. Фото: скриншот

Отключение света в Одессе

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

  • Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
  • Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
  • Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 1
График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 2
График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что существует высокая вероятность отключений в светло-серой зоне. Одесситы также призывают не включать все мощные приборы одновременно и умеренно потреблять электроэнергию.

Отключение света Одесса 7 сентября, группа 3
График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 4
График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления энергоснабжения можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 5
График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 6
График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Напомним, сегодня в Одессе не работает электротранспорт. Для удобства граждан запустили два бесплатных автобусных маршрута. Отметим, что в Минэнерго сообщили о массированной атаке россиян на украинские объекты энергетики.

Одесса электроэнергия Новости Одессы отключения света свет

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Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

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