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Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 1 июля

1 июля 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Анализ воды в Черном море
Лабораторное исследование. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В "Одесском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. По состоянию на 1 июля морская вода не соответствует стандартам нормы, поэтому купаться в ней запрещено.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Ситуация в Черном море

В отобранных пробах морской воды в Одессе обнаружен холеровидный вибрион НАГ 1 группы Хейберга, не являющийся возбудителем холеры, однако может вызвать острые кишечные инфекции. Санэпидситуация находится на постоянном контроле.

Состояние питьевой воды

Никакие нестандартные пробы не выявлены в двух пробах питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и двух пробах питьевой воды на санитарно-химические показатели.

Питьевая вода, текущая в городском водопроводе, отвечает всем гигиеническим требованиям, установленным ГСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком".

Напомним, по состоянию на 29 июня показатель солености в море составляет 12-13 промилле, хотя эта цифра нестабильна. Однако Буланович считает, что на следующей неделе ситуация нормализуется, и уровень солености будет соответствовать типичным значениям для летнего сезона.

Недавние события, связанные с подрывом Каховской ГЭС и загрязнением Черного моря, серьезно сказались на экологическом состоянии водных ресурсов. Поэтому возникла неотложная потребность в ограничении потребления морских биоресурсов. В Одессе провели проверки рынков о наличии рыбы на прилавках и ее происхождении.

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