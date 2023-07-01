Аналіз води у Чорному морі

Лабораторні дослідження. Фото: pixabay

В "Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. Станом на перше липня морська вода не відповідає стандартам норми, тому купатися в ній заборонено.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Читайте також:

Ситуація у Чорному морі

У відібраних пробах морської води в Одесі виявлено холероподібний вібріон НАГ 1 групи Хейберга, який не є збудником холери, проте може викликати гострі кишкові інфекції. Санепідситуація знаходиться на постійному контролі.

Стан питної води

Жодних нестандартних проб не виявлено у двох пробах питної води на санітарно-мікробіологічні показники та двох пробах питної води на санітарно-хімічні показники.

Питна вода, що тече в міському водопроводі, відповідає всім гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Нагадаємо, станом на 29 червня показник солоності у морі становить 12-13 проміле, хоча ця цифра є нестабільною. Проте Буланович вважає, що протягом наступного тижня ситуація нормалізується, і рівень солоності буде відповідати типовим значенням для літнього сезону.

Додамо, нещодавні події, пов'язані з підривом Каховської ГЕС та забрудненням Чорного моря, серйозно позначилися на екологічному стані водних ресурсів. Тому виникла нагальна потреба в обмеженні споживання морських біоресурсів. В Одесі провели перевірки ринків щодо наявності риби на прилавках та її походження.