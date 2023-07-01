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Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 1 липня

1 липня 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Аналіз води у Чорному морі
Лабораторні дослідження. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В "Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. Станом на перше липня морська вода не відповідає стандартам норми, тому купатися в ній заборонено. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Ситуація у Чорному морі 

У відібраних пробах морської води в Одесі виявлено холероподібний вібріон НАГ 1 групи Хейберга, який не є збудником холери, проте може викликати гострі кишкові інфекції. Санепідситуація знаходиться на постійному контролі.

Стан питної води

Жодних нестандартних проб не виявлено у двох пробах питної води на санітарно-мікробіологічні показники та двох пробах питної води на санітарно-хімічні показники.

Питна вода, що тече в міському водопроводі, відповідає всім гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Нагадаємо, станом на 29 червня показник солоності у морі становить 12-13 проміле, хоча ця цифра є нестабільною. Проте Буланович вважає, що протягом наступного тижня ситуація нормалізується, і рівень солоності буде відповідати типовим значенням для літнього сезону.

Додамо, нещодавні події, пов'язані з підривом Каховської ГЕС та забрудненням Чорного моря, серйозно позначилися на екологічному стані водних ресурсів. Тому виникла нагальна потреба в обмеженні споживання морських біоресурсів. В Одесі провели перевірки ринків щодо наявності риби на прилавках та її походження.

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