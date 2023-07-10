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Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 10 июля

10 июля 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 10 июля
Отбор проб воды. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. В Черном море все еще запрещено купаться.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Государственное предприятие "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" сообщает, что согласно результатам мониторинга, осуществленного 8 июля, питьевая вода отвечает санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Нестандартных проб не обнаружено.

Результаты ведомственного лабораторного контроля, проведенного Филиалом "Инфоксводоканал" ООО "Инфокс", показали, что питьевая вода отвечает гигиеническим требованиям, установленным ДСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к питьевой воде", предназначенной для потребления человеком.

Анализ Черного моря

Образцы морской воды, взятые 5 июля из морского порта причал №2 в городе Одессе, содержали холеровидные вибрионы НАГ 1 группы Хейберга, которые могут вызвать острые кишечные инфекции. Необходимо отметить, что хотя в течение прошлой недели наблюдались определенные улучшения качества морской воды по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям, эти изменения являются временными.

"Результаты изменяются в зависимости от погодных условий (температура, направление ветра), благодаря которым с морского дна может подниматься осадок, а также попадать новые засоренные водные массы со стороны устья реки Днепр. До сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС. В связи с чем сохраняется опасность для населения посещения мест массового отдыха на побережье и купания в Черном море", — говорится в сообщении.

В настоящее время в Одессе действует запрет на купание в море, отлов и потребление свежей морской рыбы и других водных биоресурсов, а также рыбы неизвестного происхождения. Следует соблюдать эти ограничения с целью сохранения здоровья и безопасности граждан.

Напомним, последние исследования подтверждают постоянное и значительное микробное загрязнение поверхностных водоемов, касающихся Черного моря, рек Днепра, Ингула, Ингульца, Южного Буга и лиманов. Информация, полученная из 1604 проведенных анализов, свидетельствует, что 540 образцов не соответствуют гигиеническим нормам.

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