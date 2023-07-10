Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 10 липня

Збір проб води. Фото: google

Представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. У Чорному морі все ще заборонено купатись.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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В якому стані питна вода

Державне підприємство "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України" повідомляє, що згідно з результатами моніторингу, здійсненого 8 липня, питна вода відповідає санітарно-мікробіологічним та санітарно-хімічним показникам. Нестандартних проб не виявлено.

Результати відомчого лабораторного контролю, проведеного Філією "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс", показали, що питна вода відповідає гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Аналіз Чорного моря

Зразки морської води, взяті 5 липня з морського порту причал № 2 в місті Одесі, містили холероподібні вібріони НАГ 1 групи Хейберга, які можуть спричинити гострі кишкові інфекції. Необхідно зауважити, що хоча протягом минулого тижня спостерігалися певні покращення якості морської води за санітарно-мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками, ці зміни є тимчасовими.

"Результати змінюються залежно від погодних умов (температура, напрямок вітру), завдяки яким з морського дна може підійматись осад, а також потрапляти нові засмічені водні маси зі сторони гирла річки Дніпро. Досі тривають роботи з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, у зв’язку з чим зберігається небезпека для населення щодо відвідування місць масового відпочинку на узбережжі та при купанні в Чорному морі", — йдеться в повідомленні.

Наразі в Одесі діє заборона на купання в морі, вилов та споживання свіжої морської риби та інших водних біоресурсів, а також риби невідомого походження. Варто дотримуватись цих обмежень з метою збереження здоров'я та безпеки громадян.

Нагадаємо, останніми дослідженнями підтверджується постійне та значне мікробне забруднення поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річок Дніпра, Інгула, Інгульця, Південного Бугу та лиманів. Інформація, отримана з 1 604 проведених аналізів, свідчить, що 540 зразків не відповідають гігієнічним нормам.