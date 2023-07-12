Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 12 июля

Сбор проб воды. Фото: google

Представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. В Черном море все еще запрещено купаться.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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На основе данных из ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" проанализированы пробы воды. По результатам санитарно-микробиологического и санитарно-химического анализа 2 проб питьевой воды на каждый из показателей не выявлено никаких отклонений от стандартов. Это свидетельствует о том, что вода отвечает гигиеническим требованиям для потребления человеком согласно ДСанПиН 2.2.4-171-10.

Анализ Черного моря

В пробах отобранных 7 и 8 июля обнаружены холеровидные вибрионы НАГ 1 группы Хейберга. Важно отметить, что холероподобные вибрионы НАГ не являются возбудителем холеры, но могут вызвать острые кишечные инфекции. Поэтому, в связи с этим, действует запрет на купание в море и потребление свежей морской рыбы, других морских водных биоресурсов, а также рыбы сомнительного происхождения на территории города Одессы.

Напоминаем, что хотя в течение прошлой недели наблюдалось улучшение качества морской воды, такая тенденция носит временный характер. Результаты анализа зависят от погодных условий, включая температуру и направление ветра. В результате могут возникать изменения в качестве воды, так как с морского дна могут подниматься осадки, а также могут попадать засоренные водные массы со стороны устья реки Днепр.

Напомним, последние исследования подтверждают постоянное и значительное микробное загрязнение поверхностных водоемов, касающихся Черного моря, рек Днепра, Ингула, Ингульца, Южного Буга и лиманов. Информация, полученная из 1604 проведенных анализов, свидетельствует, что 540 образцов не соответствуют гигиеническим нормам.