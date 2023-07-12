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Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 12 липня

12 липня 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 12 липня
Збір проб води. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. У Чорному морі все ще заборонено купатись.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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На основі даних з ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України" проаналізовано проби води. За результатами санітарно-мікробіологічного та санітарно-хімічного аналізу 2 проб питної води на кожен з показників, не виявлено жодних відхилень від стандартів. Це свідчить про те, що вода відповідає гігієнічним вимогам для споживання людиною, згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10.

Аналіз Чорного моря

В пробах відібраних 7 та 8 липня виявлено холероподібних вібріонів НАГ 1 групи Хейберга. Важливо зазначити, що холероподібні вібріони НАГ не є збудником холери, але можуть спричинити гострі кишкові інфекції. Тому, у зв'язку з цим, наразі діє заборона на купання в морі та споживання свіжої морської риби, інших морських водних біоресурсів, а також риби сумнівного походження на території міста Одеси.

Нагадуємо, що хоча протягом минулого тижня спостерігалось поліпшення якості морської води, така тенденція має тимчасовий характер. Результати аналізу залежать від погодних умов, зокрема температури та напрямку вітру. Внаслідок цього можуть виникати зміни в якості води, бо з морського дна можуть підійматись осади, а також можуть потрапляти засмічені водні маси зі сторони гирла річки Дніпро.

Нагадаємо, останніми дослідженнями підтверджується постійне та значне мікробне забруднення поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річок Дніпра, Інгула, Інгульця, Південного Бугу та лиманів. Інформація, отримана з 1 604 проведених аналізів, свідчить, що 540 зразків не відповідають гігієнічним нормам.

 

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