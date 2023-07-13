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Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 13 июля

13 июля 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 13 июля
Анализ состояния воды. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. В Черном море зарегистрировано присутствие холеровидных вибрионов.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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На основе данных из ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" проанализированы пробы воды. По результатам санитарно-микробиологического и санитарно-химического анализа 2 проб питьевой воды на каждый из показателей не выявлено никаких отклонений от стандартов. Это свидетельствует о том, что вода отвечает гигиеническим требованиям для потребления человеком согласно ДСанПиН 2.2.4-171-10.

Анализ Черного моря

При заборе проб морской воды зарегистрировано присутствие холеровидных вибрионов НАГ 1 группы Хейберга, которые могут вызвать острые кишечные инфекции, но не являются возбудителями холеры.

Отдельные наблюдения за качеством морской воды указывают на улучшение ее состояния за последний период, но это улучшение носит временный характер. Результаты зависят от погодных условий, таких как температура и направление ветра. Эти условия могут способствовать подъему осадка с морского дна и попаданию загрязненных водных масс из реки Днепр.

В Одессе сейчас действует запрет на купание в море, а также запрещен улов и потребление свежей морской рыбы и других водных биоресурсов. Также рекомендуется воздержаться от употребления в пищу рыбы неизвестного происхождения. Эти ограничения и меры введены с целью предотвращения потенциальных рисков для здоровья населения.

Напомним, последние исследования подтверждают постоянное и значительное микробное загрязнение поверхностных водоемов, касающихся Черного моря, рек Днепра, Ингула, Ингульца, Южного Буга и лиманов. Информация, полученная из 1604 проведенных анализов, свидетельствует, что 540 образцов не соответствуют гигиеническим нормам.

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