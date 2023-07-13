Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 13 липня

Аналіз стану води. Фото: google

Представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. У Чорному морі зареєстровано присутність холероподібних вібріонів.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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На основі даних з ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України" проаналізовано проби води. За результатами санітарно-мікробіологічного та санітарно-хімічного аналізу 2 проб питної води на кожен з показників, не виявлено жодних відхилень від стандартів. Це свідчить про те, що вода відповідає гігієнічним вимогам для споживання людиною, згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10.

Аналіз Чорного моря

При заборі проб морської води зареєстровано присутність холероподібних вібріонів НАГ 1 групи Хейберга, які можуть спричинити гострі кишкові інфекції, але не є збудниками холери.

Окремі спостереження за якістю морської води вказують на поліпшення її стану за останній період, але це поліпшення має тимчасовий характер. Результати залежать від погодних умов, таких як температура та напрям вітру. Ці умови можуть сприяти підйому осаду з морського дна та потраплянню забруднених водних мас з річки Дніпро.

В Одесі зараз діє заборона на купання у морі, а також заборонено вилов та споживання свіжої морської риби та інших водних біоресурсів. Також рекомендується утриматися від споживання риби невідомого походження. Ці обмеження і заходи введені з метою запобігання потенційним ризикам для здоров'я населення.

Нагадаємо, останніми дослідженнями підтверджується постійне та значне мікробне забруднення поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річок Дніпра, Інгула, Інгульця, Південного Бугу та лиманів. Інформація, отримана з 1 604 проведених аналізів, свідчить, що 540 зразків не відповідають гігієнічним нормам.