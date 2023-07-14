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Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 14 июля

14 июля 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 14 июля
Анализ состояния воды. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. В Черном море зарегистрировано присутствие холеровидных вибрионов.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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На основе данных ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" за 14 июля нет нестандартных проб питьевой воды, как по санитарно-микробиологическим, так и по санитарно-химическим показателям.

В результате лабораторного контроля, проведенного Филиалом "Инфоксводоканал" ООО "Инфокс", установлено, что питьевая вода отвечает гигиеническим требованиям, установленным ДСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком".

Анализ Черного моря

Пробы морской воды из морского порта причала № 2 выявили наличие холеровидных вибрионов НАГ 1 группы Хейберга, которые могут вызвать острые кишечные инфекции, но не являются возбудителями холеры.

Следует заметить, что качество морской воды периодически улучшается по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям, однако это улучшение временное. Результаты зависят от погодных условий, таких как температура и направление ветра. Эти условия могут повлечь за собой поднятие осадков с морского дна и попадание загрязненной воды из реки Днепр. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС, что создает угрозу населению при посещении мест массового отдыха и купания в Черном море.

В Одессе сейчас действует запрет на купание в море, а также запрещен улов и потребление свежей морской рыбы и других водных биоресурсов. Также рекомендуется воздержаться от употребления в пищу рыбы неизвестного происхождения. Эти ограничения и меры введены с целью предотвращения потенциальных рисков для здоровья населения.

Напомним, последние исследования подтверждают постоянное и значительное микробное загрязнение поверхностных водоемов, касающихся Черного моря, рек Днепра, Ингула, Ингульца, Южного Буга и лиманов. Информация, полученная из 1604 проведенных анализов, свидетельствует, что 540 образцов не соответствуют гигиеническим нормам.

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