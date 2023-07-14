Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 14 липня

Аналіз стану води. Фото: google

Представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. У Чорному морі зареєстровано присутність холероподібних вібріонів.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Читайте також:

В якому стані питна вода

На основі даних ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України" за 14 липня немає нестандартних проб питної води, як за санітарно-мікробіологічними, так і за санітарно-хімічними показниками.

У результаті лабораторного контролю, проведеного Філією "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс", встановлено, що питна вода відповідає гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Аналіз Чорного моря

Проби морської води з морського порту причалу № 2 виявили наявність холероподібних вібріонів НАГ 1 групи Хейберга, які можуть спричиняти гострі кишкові інфекції, але не є збудниками холери.

Варто зауважити, що якість морської води періодично покращується за санітарно-мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками, проте це поліпшення є тимчасовим. Результати залежать від погодних умов, таких як температура і напрямок вітру. Ці умови можуть спричиняти підняття осадів з морського дна і потрапляння забрудненої води з річки Дніпро. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, що створює загрозу для населення при відвідуванні місць масового відпочинку та купання у Чорному морі.

В Одесі зараз діє заборона на купання у морі, а також заборонено вилов та споживання свіжої морської риби та інших водних біоресурсів. Також рекомендується утриматися від споживання риби невідомого походження. Ці обмеження і заходи введені з метою запобігання потенційним ризикам для здоров'я населення.

Нагадаємо, останніми дослідженнями підтверджується постійне та значне мікробне забруднення поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річок Дніпра, Інгула, Інгульця, Південного Бугу та лиманів. Інформація, отримана з 1 604 проведених аналізів, свідчить, що 540 зразків не відповідають гігієнічним нормам.