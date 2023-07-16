Какая ситуация с водой в Одессе сегодня

Анализ питьевой воды. Фото: pixabay

Представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. В Черном море зарегистрировано присутствие холеровидных вибрионов, вызывающих острые кишечные инфекции.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Опираясь на последние анализы, в пробах морской воды обнаружены бактерии, вызывающие заболевания острыми кишечными инфекциями, в частности вибрионы парагемолитикус НАГ 1 группы Хейберга в креветках.

Состояние питьевой воды

Согласно данным ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", результаты анализа двух образцов питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и двух образцов на санитарно-химические показатели не выявили никаких отклонений от нормативов.

По результатам ведомственного лабораторного контроля Филиала "Инфоксводоканал" ООО "Инфокс" питьевая вода отвечает ДСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком".

"Хотя в последнее время периодически наблюдается улучшение качества проб морской воды по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям, но тенденция улучшения носит краткосрочный характер. Результаты изменяются в зависимости от погодных условий (температура, направление ветра), благодаря которым с морского дна может подниматься осадок", — подчеркивают специалисты.

Напомним, непогода, которая была в Одесской области 7 июля, нанесла ущерб домохозяйствам, инфраструктурным объектам и сельскохозяйственным землям. Особенно большие убытки понесли жители Белчанского старостинского округа.