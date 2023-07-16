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Морська вода в Одесі не безпечна: що показали результати

16 липня 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Яка ситуація з водою в Одесі сьогодні
Аналіз питної води. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. У Чорному морі  зареєстровано присутність холероподібних вібріонів, які викликають гострі кишкові інфекції.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Стан води у Чорному морі

Спираючись на останні аналізи, у пробах морської води виявлено бактерії, які викликають захворювання на гострі кишкові інфекції, зокрема вібріони парагемолітікус НАГ 1 групи Хейберга в креветках.

Стан питної води

Згідно з даними ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України", результати аналізу двох зразків питної води на санітарно-мікробіологічні показники та двох зразків на санітарно-хімічні показники не виявили жодних відхилень від нормативів.

За результатами відомчого лабораторного контролю Філії "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс" питна вода відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

"Хоча останнім часом періодично спостерігається поліпшення якості проб морської води за санітарно-мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками, але тенденція поліпшення має короткостроковий характер. Результати змінюються в залежності від погодних умов (температура, напрямок вітру), завдяки яким з морського дна може підійматись осад", — наголошують фахівці.

Нагадаємо, негода, що була на Одещині 7 липня, завдала шкоди домогосподарствам, інфраструктурним об’єктам та сільськогосподарським землям. Особливо великих збитків зазнали мешканці Білчанського старостинського округу.

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