Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 17 июля

Анализ состояния воды. Фото: google

Представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. Наблюдается временное улучшение качества проб морской воды.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В каком состоянии питьевая вода

Согласно официальным данным ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", пробы питьевой воды, взятые для санитарно-микробиологических и санитарно-химических показателей, соответствуют гигиеническим стандартам.

Согласно результатам лабораторного контроля Филиала "Инфоксводоканал" ООО "Инфокс", питьевая вода отвечает требованиям ДСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком".

Анализ Черного моря

Хотя временное улучшение качества проб морской воды наблюдается с позиции санитарно-микробиологических и санитарно-химических показателей, это не означает, что морская вода пригодна для купания. Результаты зависят от погодных условий, таких как температура воздуха и направление ветра. Эти факторы могут вызвать поднятие осадков с морского дна и приток новых загрязненных водных масс из устья реки Днепр. В настоящее время в Одессе действует запрет на купание в море по соображениям безопасности.

Напомним, последние исследования подтверждают постоянное и значительное микробное загрязнение поверхностных водоемов, касающихся Черного моря, рек Днепра, Ингула, Ингульца, Южного Буга и лиманов. Информация, полученная из 1604 проведенных анализов, свидетельствует, что 540 образцов не соответствуют гигиеническим нормам.