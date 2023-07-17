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Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 17 липня

17 липня 2023 17:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 17 липня
Аналіз стану води. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. Спостерігається тимчасове покращення якості проб морської води.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Згідно з офіційними даними ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України", проби питної води, взяті для санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних показників, відповідають гігієнічним стандартам.

Відповідно до результатів лабораторного контролю Філії "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс", питна вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною".

Аналіз Чорного моря

Хоча спостерігається тимчасове покращення якості проб морської води з позиції санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних показників, це не означає, що морська вода придатна для купання. Результати залежать від погодних умов, таких як температура повітря та напрямок вітру. Ці фактори можуть спричиняти підняттю осадів з морського дна та приплив нових забруднених водних мас з гирла річки Дніпро. На цей час в Одесі діє заборона на купання у морі з міркувань безпеки.

Нагадаємо, останніми дослідженнями підтверджується постійне та значне мікробне забруднення поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річок Дніпра, Інгула, Інгульця, Південного Бугу та лиманів. Інформація, отримана з 1 604 проведених аналізів, свідчить, що 540 зразків не відповідають гігієнічним нормам.

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