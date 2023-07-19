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Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 19 июля

19 июля 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 19 июля
Анализ состояния воды. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. Наблюдается временное улучшение качества проб морской воды, впрочем, Черное море все еще несет угрозу.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В каком состоянии питьевая вода

Согласно информации ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", пробы питьевой воды соответствуют гигиеническим нормам с позиций санитарно-микробиологических и санитарно-химических показателей.

Результаты лабораторного контроля Филиала "Инфоксводоканал" ООО "Инфокс" подтверждают, что питьевая вода соответствует ГСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком".

Анализ Черного моря

Морская вода в Одессе по-прежнему не соответствует нормам качества для купания. Периодическое улучшение качества морской воды с позиций санитарно-микробиологических и санитарно-химических показателей временное и не означает, что вода моря пригодна для купания. Результаты зависят от погодных условий, таких как температура и направление ветра, способствующих подъему осадков с морского дна и попаданию загрязненных водных масс из реки Днепр. В Одессе действует запрет на купание в море для жителей и посетителей.

Напомним, в результате полномасштабного вторжения РФ и террористических действий кафиров, Черное море несет опасность. На одном из пляжей Пересыпского района были обнаружены два подозрительных предмета, напоминавших снаряды.

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