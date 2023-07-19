Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 19 липня

Аналіз стану води. Фото: google

Представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. Спостерігається тимчасове покращення якості проб морської води, втім Чорне море все ще несе загрозу.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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В якому стані питна вода

Згідно з інформацією ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України", проби питної води, відповідають гігієнічним нормам з позицій санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних показників.

Результати лабораторного контролю Філії "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс" підтверджують, що питна вода відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Аналіз Чорного моря

Морська вода в Одесі все ще не відповідає нормам якості для купання. Періодичне поліпшення якості морської води з позицій санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних показників є тимчасовим і не означає, що вода моря придатна для купання. Результати залежать від погодних умов, таких як температура та напрямок вітру, які можуть сприяти підйому осадів з морського дна та потраплянню забруднених водних мас з річки Дніпро. Наразі у місті Одесі діє заборона на купання в морі для мешканців та відвідувачів.

Нагадаємо, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ та терористичних дій окупантів, Чорне море несе небезпеку. На одному з пляжів Пересипського району були виявлені два підозрілі предмети, що нагадували снаряди.