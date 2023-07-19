Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 19 липня arrow

Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 19 липня

19 липня 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 19 липня
Аналіз стану води. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. Спостерігається тимчасове покращення якості проб морської води, втім Чорне море все ще несе загрозу. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Читайте також:

В якому стані питна вода

Згідно з інформацією ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України", проби питної води, відповідають гігієнічним нормам з позицій санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних показників.

Результати лабораторного контролю Філії "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс" підтверджують, що питна вода відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Аналіз Чорного моря

Морська вода в Одесі все ще не відповідає нормам якості для купання. Періодичне поліпшення якості морської води з позицій санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних показників є тимчасовим і не означає, що вода моря придатна для купання. Результати залежать від погодних умов, таких як температура та напрямок вітру, які можуть сприяти підйому осадів з морського дна та потраплянню забруднених водних мас з річки Дніпро. Наразі у місті Одесі діє заборона на купання в морі для мешканців та відвідувачів.

Нагадаємо, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ та терористичних дій окупантів, Чорне море несе небезпеку. На одному з пляжів Пересипського району були виявлені два підозрілі предмети, що нагадували снаряди.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

None

"Під шумок війни" депутати намагалися декриміналізувати сотні корупційних справ

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз