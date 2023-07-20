Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 20 июля

Анализ состояния воды. Фото: google

Представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. Наблюдается временное улучшение качества проб морской воды, впрочем, Черное море все еще несет угрозу.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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По данным ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" и Филиала "Инфоксводоканал" ООО "Инфокс", полученные по мониторингу воды на 20 июля, пробы питьевой воды соответствуют гигиеническим нормам, что свидетельствует о ее безопасности . Согласно ДСанПиН 2.2.4-171-10, питьевая вода в Одессе отвечает гигиеническим требованиям и безопасна для потребления.

Анализ Черного моря

Мониторинг морской воды показывает периодическое улучшение качества по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Однако важно отметить, что это улучшение носит краткосрочный характер и не свидетельствует о пригодности морской воды для купания.

Результаты мониторинга могут изменяться под влиянием погодных условий и других факторов, таких как температура воды и направление ветра. В связи с этим, в настоящее время город Одесса имеет запрет на купание в море с целью обеспечения безопасности граждан.

Напомним, в результате полномасштабного вторжения РФ и террористических действий кафиров, Черное море несет опасность. На одном из пляжей Пересыпского района были обнаружены два подозрительных предмета, напоминавших снаряды.